Dólar ronda estabilidade na abertura com inflação dos EUA, Powell e Galípolo em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira, à medida que os investidores se posicionam para uma sessão marcada pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Às 9h03, o dólar à vista caía 0,08%, a R$5,7637 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,12%, a R$5,780.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,31%, a R$5,7682.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

(Por Fernando Cardoso)