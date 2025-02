Dez milhões de indianos dão mergulho sagrado em um dos principais dias do festival Kumbh Mela

Por Saurabh Sharma

LUCKNOW (Reuters) - Mais de 10 milhões de devotos hindus procurando absolvição de seus pecados mergulharam em águas sagradas no norte da Índia durante um período de quatro horas nesta quarta-feira, segundo as autoridades, que estavam se preparando para que mais milhões chegassem ao local do festival Kumbh Mela.

As autoridades aumentaram a quantidade de policiais e deixaram ambulâncias de prontidão na cidade de Prayagraj, no Estado de Uttar Pradesh, em um dos dias mais sagrados do festival hindu, considerado a maior reunião de pessoas do mundo.

“Há mais pessoas nesta cidade em um dia do que a população de muitos países e os números estão crescendo minuto a minuto”, disse o chefe da polícia estadual, Prashant Kumar, à Reuters.

A quantidade de pessoas chegando levou a organização da infraestrutura ao limite, tornando atrasos e engarrafamentos inevitáveis, acrescentou. A imprensa disse que veículos ficaram retidos por centenas de quilômetros nas extremidades da cidade.

Mais de 10 milhões de pessoas haviam se banhado até às 8h, horário local, segundo as autoridades, e mais eram esperadas.

A lua cheia nesta quarta-feira, conhecida como Magh Poornima, a transforma em um dos dias mais sagrados do festival de seis semanas, realizado na confluência dos três rios mais sagrados da Índia.

Manter a segurança do festival pode ser um desafio, apesar das precauções.

Mais de 30 pessoas morreram em uma debandada em 29 de janeiro, segundo as autoridades, enquanto mais de 76 milhões de pessoas se digiram ao rio para o “mergulho real”, mas isso não dissuadiu a presença de notáveis, como o presidente da Índia, ministros, estrelas de cinema e ricos.

(Reportagem de Saurabh Sharma)