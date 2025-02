Cortes de Musk no governo dos EUA até momento baseiam-se mais em ideologia do que em redução de gastos

Por Tim Reid e Helen Coster e James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - A primeira fase do esforço do presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para cortar o que veem como desperdício dos órgãos governamentais dos EUA parece ter sido motivada mais por um ataque ideológico a órgãos há muito odiados pelos conservadores do que pela boa-fé em economizar o dinheiro do contribuinte, segundo dois veteranos especialistas republicanos em orçamento.

Desde a posse de Trump, em 20 de janeiro, Musk enviou membros de seu Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) para examinar informações confidenciais sobre pessoal e pagamentos nos sistemas de computadores do governo e liderou uma iniciativa para desmantelar duas agências -- uma que fornece ajuda para os necessitados do mundo e outra que protege os norte-americanos de credores inescrupulosos.

Mas Douglas Holtz-Eakin, ex-diretor republicano do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), disse que as agências que Musk e Trump têm como alvo até o momento representam uma fração minúscula do orçamento federal geral, que deve chegar a US$7 trilhões neste ano fiscal, de acordo com o CBO.

"Eles não vão entrar em agências que estão fazendo coisas de que gostam. Eles estão entrando em agências das quais discordam", disse Holtz-Eakin, que participou de negociações anteriores sobre impostos e gastos no Congresso, à Reuters.

Trump, um republicano, diz que está "muito orgulhoso" do que ele descreve como uma iniciativa vital para fechar a torneira dos gastos desnecessários. Com Musk atrás dele no Salão Oval, Trump assinou um decreto na terça-feira ampliando a competência do DOGE, dizendo às agências governamentais para trabalharem com o DOGE para cortar pessoal e limitar as contratações.

Falando aos repórteres, Musk respondeu aos críticos que dizem que ele é um funcionário não eleito que recebeu autoridade sem precedentes do presidente para desmantelar partes do governo dos EUA. "Não é possível ter uma burocracia federal autônoma. É preciso ter uma que responda às pessoas", disse Musk.

Ele se comprometeu a encontrar US$1 trilhão em economias por meio de seus esforços para identificar fraudes e desperdícios no governo.

Um "rastreador ao vivo" on-line do DOGE afirmou na terça-feira que o departamento economizou US$37,69 bilhões para os contribuintes desde que começou a trabalhar em 20 de janeiro, mas não forneceu evidências de como esse número foi alcançado.

Das 15 agências que a equipe de Musk tem como alvo até agora, nove foram escolhidas para serem eliminadas ou reduzidas no Projeto 2025, um projeto polêmico de 900 páginas compilado por grupos de reflexão conservadores para refazer o governo dos EUA.

O documento alega que muitas agências do governo federal foram assumidas por uma elite de esquerda que usa o dinheiro dos contribuintes para promover uma agenda progressista que é "armada contra os valores conservadores".

Trump se distanciou do projeto durante a eleição de 2024 depois de um alvoroço sobre algumas de suas propostas mais abrangentes, mas vários dos autores estão agora em seu governo.

Bill Hoagland, ex-funcionário republicano e diretor do Comitê de Orçamento do Senado por mais de 20 anos, disse que os esforços de redução de custos até o momento foram projetados para agradar a base de Trump e têm sido "frutos fáceis de pendurar por razões ideológicas"

"A estratégia não tem sido a economia de dólares, mas sim as diferenças filosóficas e ideológicas que os conservadores têm com o trabalho que essas agências fazem", disse Hoagland.

Há pouca discordância em Washington sobre a necessidade de reduzir o desperdício e a fraude e tornar o governo dos EUA mais eficiente. A reclamação dos funcionários federais e dos legisladores democratas é que a abordagem de força bruta favorecida por Musk transformou a vida de milhares de funcionários públicos da noite para o dia.

A equipe de Musk assumiu o controle ou enviou funcionários do DOGE para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), encarregada de fornecer previsões meteorológicas e dados climáticos; para o Departamento de Educação, cujo mandato inclui a proibição da discriminação em escolas e faculdades; para o Consumer Financial Protection Bureau, que protege os consumidores de credores exploradores; para a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), a principal organização de ajuda externa do governo; e para a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), que responde a desastres naturais.

Muitos republicanos há muito tempo consideram que essas agências promovem agendas progressistas que são prejudiciais aos interesses dos EUA. Juntas, elas constituem uma fração dos gastos federais.