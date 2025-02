Consertar déficit público precisa de progresso no longo prazo e apoio bipartidário, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que "já passou o tempo" do Congresso para agir a fim de conter a velocidade de alta do déficit público dos EUA. "Consertar o ritmo do déficit precisa de progresso no longo prazo com apoio bipartidário", disse.

De acordo com Powell, há uma perspectiva de manutenção da boa situação econômica dos EUA nos próximos anos. "Tivemos cinco anos de alta produtividade. Com a continuidade de elevada produtividade, o potencial do PIB dos EUA pode ser de 2,0% a 2,25%", comentou.

Ele ressaltou que o país tem plenas condições de crescer 2% no longo prazo.

Jerome Powell apontou que para o Fed voltar a baixar os juros é preciso "ver progresso na queda da inflação".

Ele ressaltou que há avanços na redução dos preços de moradias, mas eles precisam continuar para ajudar na queda dos custos de mercadorias e serviços ao público norte-americano.

Questionado em audiência na Câmara dos Representantes como avaliou a aceleração do índice de inflação CPI em janeiro, Powell destacou que o número foi uma surpresa para todos os analistas. "Não ficamos animados com uma ou duas leituras da inflação ruins ou boas. O nosso foco maior é sobre o PCE", disse, referindo-se ao índice de preços de gastos com consumo.

Ao ser perguntado sobre os riscos de mudanças climáticas afetarem a economia dos EUA, Powell apontou que esta pode tornar-se uma questão importante no futuro.