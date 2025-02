Confecção de fantasias para Carnaval do Rio pega fogo e deixa ao menos 20 feridos

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em um incêndio que atingiu uma confecção no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, com algumas pessoas sendo resgastadas pelas janelas em meio à fumaça intensa.

De acordo com o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que recebeu alguns dos feridos, 10 pessoas que chegaram ao local estavam em estado grave por inalação de fumaça tóxica e queimadura nas via aéreas. Outros cinco hospitais também receberam feridos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A confecção fabricava fantasias para pelo menos três escolas de samba do Rio: Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, que desfilam no segundo grupo do Carnaval carioca, a chamada Série Ouro, segundo o prefeito Eduardo Paes.

"Já ordenei que nosso time de Assistência Social se mobilize para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores da fábrica e suas famílias", disse Paes na rede social X.

Paes informou que as escolas, se tiverem condições de desfilar no Carnaval, serão consideradas "hors-concours" e não serão rebaixadas.

O desfile das escolas de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio acontecerá nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, na Marquês de Sapucaí.

(Reportagem de Sérgio Queiroz)