Tapete e sofá sujos? Veja 10 produtos para ajudar na limpeza de estofados

Tapetes e sofás podem acumular bastante sujeira, como poeiras, pelos e manchas— e nem sempre é fácil de limpá-los. Para isso, existem alguns produtos que dão mais praticidade na hora de remover resíduos mais difíceis.

O Guia de Compras UOL selecionou uma lista de itens como extratoras, aspiradores de pó e produtos de limpeza que podem fazer esse trabalho pesado. Conheça os produtos e detalhes informados pelos fabricantes.

Extratoras

Três em um: para borrifar, esfregar e extrair;

Pode ser usada para limpar tapetes, estofados, sofás, colchões, carpetes e até bancos de carros.

Antes (esq.) e depois (dir.) de limpeza feita por consumidor com a extratora Spot Cleaner W3 da WAP Imagem: Reprodução/ Amazon

Potência: 2.000 W;

Segundo fabricante, limpa tapetes e carpetes, além de diversos tipos de piso, como cerâmica, porcelanato e mármore.

Potência: 1.200 W

Três em um: extrator, spray de água e soprador.

Remove todos os tipos de sujeira e impurezas, eliminando a necessidade de esfregar antes de extrair.

Tem funções de soprador para secagem, aspiração de pó e aspiração de líquidos.

Aspiradores de pó

Aspirador vertical e de mão, com 1.450 W de potência;

Filtro HEPA Allergy Protect: retém ácaros, fungos e bactérias.

Já foi testado pelo Guia de Compras UOL (confira aqui);

(confira aqui); Dupla filtragem e luz UV para prevenção de alergias;

Sistema de vibração que ajuda na aspiração de sujeira não visível.

Produtos de limpeza

Limpa carpetes e tapetes;

Reduz odores como de cigarro e mofo.

Limpa almofadas, tapetes, corinos, forros e sofás;

Fórmula sem corantes e cloro.

Promete remover sujeiras difíceis, como de gordura;

Com perfume suave.

Composição balanceada que não agride as fibras do tecido;

Fórmula com pH neutro.

