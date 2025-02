Como aliviar dor de dente naturalmente? Estas receitas podem ajudar

Quando a dor de dente surge, buscar maneiras de aliviá-la torna-se a prioridade de qualquer pessoa. Afinal, o incômodo realmente impacta a rotina e o bem-estar —e queremos algo simples como remédio para dor de dente.

Diante do incômodo, os profissionais da área são unânimes em afirmar que a automedicação não é uma opção. A recomendação é marcar uma consulta com o dentista o quanto antes para descobrir a causa e, então, iniciar o tratamento adequado, evitando que o quadro piore.

"Os motivos que geram dor de dente são diversos. Os mais comuns são cáries, inflamações da gengiva geradas por doenças periodontais, desgaste no esmalte dos dentes devido ao ranger dos dentes (bruxismo), retração da gengiva, aparecimento do dente de siso, entre outros", cita Brenda Gomes, professora da área de endodontia.

Mas até você ir ao dentista, algumas soluções caseiras e simples "quebram um galho". Veja a seguir.

Água morna com sal

O bochecho de água morna com sal pode ajudar a aliviar a dor de dente, especialmente em casos de abcessos faciais com pus. Embora não haja estudos científicos que comprovem sua eficácia, dentistas recomendam esse método por sua ação antisséptica natural, que ajuda a reduzir infecções e facilita a drenagem de pus. Para fazer, misture uma colher (chá) de sal em um copo de água morna (não tão salgada quanto a água do mar) e faça bochechos por 30 segundos a 1 minuto, repetindo a cada hora.

Cravo-da-índia

Imagem: Drbouz/Getty Images

O óleo essencial de cravo-da-índia contém eugenol, uma substância com propriedades analgésicas, indicada para aliviar a dor de dente e combater infecções e inflamações. Um estudo publicado no British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery com 270 pacientes que passaram por extração dentária mostrou sua eficácia.

Você pode mastigar um cravo-da-índia, preparar um chá para bochechos ou aplicar uma gota de óleo essencial de cravo misturado com uma ou duas gotas de óleo vegetal (como óleo de coco ou amêndoa) em um pedaço de algodão. Coloque o algodão no local da dor por até dois minutos, evitando o contato prolongado com a mucosa para não causar queimaduras.

Própolis

Imagem: iStock

Um estudo publicado no The Journal of Nihon University School of Dentistry mostrou que a própolis tem fortes propriedades anti-inflamatórias e analgésicas quando usada como enxaguante bucal em uma solução de 5%. Esse tratamento foi eficaz em pacientes pós-cirurgia intrabucal. Contudo, é importante usar a diluição correta, recomendada pelo dentista, para evitar riscos de queimaduras na mucosa bucal, caso a concentração seja muito alta.

Sem prescrição, muito cuidado

Nenhum fármaco deve ser usado sem o aval de um profissional. A orientação é para que o paciente faça uma visita ao dentista independentemente de qual seja a intensidade da dor, a fim de ter um diagnóstico correto e o devido tratamento.

"É o procedimento realizado no consultório pelo profissional que irá acabar com a dor do paciente, e não o medicamento. Além disso, os medicamentos podem mascarar sintomas e induzir a um diagnóstico errado, uma vez que a origem, a intensidade e a duração da dor são informações importantes para o cirurgião-dentista entender e definir o quadro do paciente", explica Gomes.

Mesmo um "simples" analgésico pode ser perigoso para a saúde se consumido sem orientação de um profissional. Para se ter ideia, alguns são contraindicados para pacientes que possuem doenças nos rins e no fígado, como é o caso do paracetamol.

*Com informações de reportagem publicada em 23/01/2023