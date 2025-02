Caso Gritzbach: PF indicia delegado e mais quatro por elo com PCC, diz TV

A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (12) dez pessoas, incluindo um delegado e quatro agentes da Polícia Civil de São Paulo, por suspeita de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). O indiciamento foi divulgado pelo SP1 (TV Globo).

Todos os indiciados foram citados na delação de Vinícius Gritzbach, assassinado a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024, sob acusação de extorquir dinheiro e bens do delator do PCC.

O que aconteceu

Indiciados são investigadores. São eles: Eduardo Lopes Monteiro; Marcelo Ruggeri, o Xará; Marcelo Marques de Souza, o Bombom; e Rogério de Almeida Felício, o Rogerinho.

O delegado Fábio Baena também foi indiciado. Em delação, Gritzbach declarou que o delegado e o investigador Eduardo, quando atuavam no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), exigiram dele R$ 40 milhões para tirar seu nome de um inquérito ao qual era investigado por envolvimento em um duplo assassinato de membros do PCC.

A PF também pediu a conversão da prisão temporária dos agentes em preventiva (por tempo indeterminado). Eduardo e Marcelo Marques foram presos pela PF em 17 de dezembro do ano passado por suspeita de corrupção. Na mesma operação foram detidos o delegado Baena e o investigador Marcelo Ruggieri. O agente Rogério se entregou dias depois.

Análises dos telefones celulares apreendidos com os presos indicam que eles formaram uma organização criminosa e cometeram diversos crimes. Entre eles, corrupção, lavagem de dinheiro e outros equiparados a hediondos, segundo as investigações da Polícia Federal.

Delatados por Gritzbach dizem ser inocentes. Um deles, Marcelo "Bombom", disse que até ajoelharia, se preciso fosse, para provar que é vítima de injustiça. As versões foram dadas em depoimentos dos delatados à Justiça, conforme divulgado pelo Fantástico (TV Globo), com exclusividade, no início do mês. Na época da prisão, os advogados de Fábio Baena e Eduardo Lopes chamaram as prisões de "arbitrariedade flagrante".

A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos policiais civis citados, mas o espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver posicionamento.