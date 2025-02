Posts alteram voz de famosos em anúncio falso do TikTok para aplicar golpe

São falsos os vídeos compartilhados nas redes sociais nos quais os influenciadores Carlinhos Maia e Antonela Braga divulgam uma promoção do TikTok que promete dar dinheiro a quem preencher um questionário sobre a plataforma.

As vozes dos influenciadores foram manipuladas por inteligência artificial. O TikTok informou que não realizou qualquer promoção como a descrita nos conteúdos enganosos.

O que diz o post

Uma das publicações traz um vídeo do influenciador Carlinhos Maia. "Você viu que o TikTok tá literalmente pagando para quem responde a um simples questionário?", diz o áudio manipulado, orientando o interessado a clicar em um link "para começar já com R$ 100 na conta". Há a promessa de ganhos de até R$ 850.

Outros posts utilizam a imagem da influenciadora Antonela Braga e fazem um anúncio semelhante. No vídeo, a voz adulterada diz que o "TikTok está oferecendo dinheiro" a quem responder a algumas perguntas, com a promessa de que o "saque cai na mesma hora no seu Pix".

Por que é falso

Vozes de influenciadores foram manipuladas por IA. O UOL Confere submeteu os dois vídeos à análise do Hive Moderation, ferramenta especializada na identificação de manipulação digital. Tanto o de Carlinhos Maia como o de Antonela Braga apresentam uma elevada possibilidade de alteração por inteligência artificial: 97,8% e 99,8%, respectivamente (veja abaixo).

TikTok não fez promoção anunciada em posts. Em nota ao UOL Confere, a plataforma afirmou que "o conteúdo em questão é falso". "O TikTok não tem nenhum tipo de quiz remunerado."

Vídeo original mostra Carlinhos Maia recebendo goleiro do Palmeiras. O UOL Confere realizou uma busca reversa e chegou ao conteúdo original, postado nos stories de Carlinhos Maia e reproduzido por uma página de fãs do influenciador. Ele conta que recebeu a visita do goleiro Weverton, do Palmeiras, em sua casa. Vestido com uma camisa do clube alviverde que ganhou de presente do jogador, Carlinhos Maia brinca e diz que deixou de ser são-paulino (aqui e abaixo). Ele não menciona a suposta promoção do TikTok em momento algum.

Antonela Braga brinca sobre beleza em vídeo original. Também por meio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo originalmente postado pela influenciadora, em janeiro de 2024, e que foi manipulado digitalmente pelas peças desinformativas. Nele, Antonela fala sobre beleza e brinca com aqueles que a consideram como uma pessoa feia (aqui e abaixo). Ela não cita qualquer promoção do TikTok.

Influenciadores não comentaram caso. O UOL Confere entrou em contato com as assessorias de Carlinhos Maia e de Antonela Braga, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Golpe cobra taxa e não paga o prometido. Ao clicar no link indicado pela publicação fraudulenta, o usuário é redirecionado para uma página contendo um quiz sobre o TikTok. O UOL Confere não conseguiu responder o questionário. No site Reclame Aqui, consumidores relatam que a plataforma cobra uma taxa no valor de R$ 27,97 para supostamente "confirmar a identidade" e realizar o pagamento do dinheiro prometido. A pessoa paga essa taxa, mas nunca recebe a premiação.

Viralização. Até está quarta-feira (12), uma postagem no Facebook usando a imagem de tinha mais de Carlinhos Maia tinha mais de 36 visualizações. Outro post com Antonela Braga apresentava mais de 33 mil visualizações.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

