Câmara dos Representantes dos EUA propõe aumentar teto da dívida em US$ 4 trilhões

A Câmara dos Representantes dos EUA propôs aumentar o teto da dívida norte-americana em US$ 4 trilhões no orçamento fiscal para 2025, segundo projeto de lei divulgado nesta quarta-feira, 12. A proposta também inclui meta de reduzir os gastos públicos em US$ 2 trilhões e de realizar US$ 4,5 trilhões em cortes de impostos nos próximos dez anos.

O plano prevê ainda US$ 300 bilhões em novos gastos, provavelmente para aplicação da lei de imigração e defesa.

Em publicação no X, antigo Twitter, o presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou que o orçamento é "a chave para dar início à agenda de América em primeiro lugar" do presidente Donald Trump.

Segundo ele, quase todos os representantes republicanos estão diretamente engajados, mas ainda há "muito trabalho a fazer".

Essas metas vão testar a capacidade dos republicanos da Câmara de unificar sua maioria estreita e fragmentada, agora em 218-215.

O deputado republicano Ralph Norman, membro do Comitê de Orçamento, disse nesta quarta-feira que houve progresso na definição do piso para gastos, mas que estava indeciso sobre se apoiaria o plano.

O mínimo de corte de gastos está no piso da faixa de US$ 2 trilhões a US$ 2,5 trilhões que os republicanos mais conservadores da Câmara queriam atingir.

O máximo de corte de impostos está abaixo dos US$ 5,5 trilhões que permitiriam atender as prioridades de Trump, como isentar gorjetas, pagamento de horas extras e benefícios da Previdência Social.

*Com informações da Dow Jones Newswires