Brasil vai dialogar com EUA em busca de solução para tarifas sobre aço e alumínio, diz Alckmin

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro vai procurar o governo dos Estados Unidos para encontrar uma solução para a tarifa de 25% imposta pelos EUA sobre as importações de aço e alumínio, disse nesta quarta-feira o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Ele defendeu um sistema de cotas de exportação sem a sobretaxa, como ocorreu em 2018 no primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos EUA, quando ele também impôs tarifas sobre produtos siderúrgicos.

Alckmin disse, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, que conversou na véspera com a embaixadora brasileira em Washington para que seja realizado um encontro com o governo norte-americano em busca de uma solução para as tarifas, que têm impacto direto sobre as exportações do Brasil.

"Cotas são um mecanismo inteligente, se você aumenta a tarifa aumenta o custo para a cadeia norte-americana", afirmou.

Produtores de aço do Brasil defenderam na véspera a continuidade de um acordo comercial estabelecido em 2018 com os EUA que criou cotas de exportação de produtos siderúrgicos do país para os EUA.

(Por Lisandra Paraguassu)