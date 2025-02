Beijo em Jenni Hermoso foi "não consensual", diz promotora em penúltimo dia do julgamento de Luis Rubiales

Para a promotora Marta Durántez, não há dúvidas: o beijo do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, na boca da jogadora Jenni Hermoso, durante a comemoração da vitória na Copa do Mundo de futebol feminino, em 2023, ocorreu sem o consentimento dela. O veredicto deve ser anunciado em 19 de fevereiro.

"Depois das provas, não há dúvida, ou dúvida razoável suficiente", declarou Marta Durántez, de forma categórica, no tribunal de San Fernando de Henares, perto de Madri, na Espanha. O Ministério Público espanhol manteve o seu pedido de dois anos e meio de prisão para Rubiales, de 47 anos, acusado de agressão sexual e coerção de Jenni Hermoso, 34.

O episódio data de 20 de agosto de 2023, e ocorreu na cerimônia de entrega das medalhas às jogadoras vencedoras da final da Copa do Mundo de futebol feminino. Nas imagens, transmitidas ao vivo, Rubiales aparece segurando a cabeça da atleta, antes de beijá-la na boca.

"Foi um beijo não consensual", declarou Durántez, ressaltando a ausência de "precedente de animosidade" que poderia ter levado Hermoso a "não dizer a verdade sobre o que aconteceu". A promotora ainda destacou a "coação" sofrida pela jogadora para dizer que o ato não havia sido forçado, diante do escândalo mundial que o caso suscitou.

"Há total coerência entre os fatos narrados" por Hermoso e "seu comportamento imediato e posterior", enfatizou Durántez, criticando uma das linhas de defesa de Rubiales e de outros réus. Eles alegam que a jogadora participou das comemorações da Copa do Mundo depois do ocorrido. "Me faz sentir uma certa rejeição (...) ter que continuar perguntando às vítimas de uma agressão sexual por que estava rindo, porque comemorou", reiterou Durántez.

Penúltimo dia de julgamento

As conclusões foram anunciadas no penúltimo dia do julgamento de Rubiales. Outros três réus também são julgados por coação de Hermoso: o ex-técnico da seleção feminina da Espanha, Jorge Vilda, e dois ex-funcionários da RFEF, Rubén Rivera e Albert Luque, para os quais a promotora também manteve seu pedido de pena de 18 meses de prisão.

O julgamento teve início em 3 de fevereiro e contou com o depoimento de Hermoso e dos acusados, além de companheiras de equipe como Alexia Putellas.

Na terça-feira (11), o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, disse estar "totalmente seguro" de que a jogadora consentiu o beijo. "Perguntei-lhe se podia lhe dar um 'selinho' e ela disse 'sim'. Foi isso que aconteceu", declarou. "O que aconteceu não teve nenhuma importância, nem para mim, nem para ela", insistiu ele, defendendo que o ocorrido "não é de forma alguma" um comportamento violento, mas "um gesto de afeto".

Leia tambémEspanholas vão às ruas para pedir demissão de Rubiales após beijo em jogadora

Beijo na boca de um chefe

Em sua declaração, na semana passada, Hermoso afirmou que o beijo nunca deveria ter acontecido, que ela não consentiu e que se sentiu "pouco respeitada". Segundo ela, um beijo na boca de um chefe "é fora de contexto", que seja social ou no ambiente de trabalho. "Mancharam um dos dias mais felizes da minha vida", lamentou a esportista.

Na época, o escândalo suscitou uma indignação no mundo todo, mas Rubiales permaneceu no cargo apesar da suspensão da Fifa e dos apelos, inclusive da parte do governo espanhol. Em setembro de 2023, ele finalmente renunciou.

"Pedi desculpas pelo meu comportamento porque não foi apropriado e, estando naquele palco, eu deveria ter tido a cabeça mais fria e não ter me deixado levar pela emoção", declarou Rubiales terça-feira, acrescentando que não achava ter cometido nenhum crime.

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol também negou ter pedido a outros membros da instituição que pressionassem Hermoso para minimizar a questão.

(Com informações da AFP)