Bayern vence Celtic na Escócia (2-1) e fica perto das oitavas da Champions

O Bayern de Munique ficou mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Celtic por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), em Glasgow, no jogo de ida do playoff.

O francês Michael Olise abriu o placar quase no intervalo (45'). Ele dominou pela direita, entrou na área levando a melhor sobre a marcação e chutou forte sem chances para o goleiro dinamarquês do Celtic, Kasper Schmeichel.

No início do segundo, tempo foi a vez do atacante inglês Harry Kane deixar sua marca (49') após um escanteio cobrado por Joshua Kimmich na segunda trave. Kane se viu livre de qualquer marcação para chutar com o pé esquerdo e marcar seu sétimo gol na competição.

Daizen Maeda (79') descontou para os escoceses aproveitando uma bola mal afastada pela defesa do time alemão num escanteio.

"É uma vitória merecida, fizemos uma grande partida em um grande estádio. Vencemos e estamos felizes. Defendemos bem, Eric Dier jogou pouco, mas esta noite foi bem. Temos que continuar neste caminho", disse Upamecano à emissora DAZN após a partida em que foi eleito o melhor em campo.

O jogo de volta do playoff de acesso às oitavas da Champions será disputado na próxima terça-feira, na Allianz Arena, em Munique.

--- Resultados dos jogos de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões:

Quarta-feira 12 de fevereiro:

(jogos de volta: 18 de fevereiro)

Brugge (BEL) - Atalanta (ITA) 2 - 1

Monaco (FRA) - Benfica (POR) 0 - 1

Celtic Glasgow (SCO) - Bayern de Munique (ALE) 1 - 2

Feyenoord (HOL) - Milan (ITA) 1 - 0

Terça-feira, 11 de fevereiro:

(jogos de volta: 19 de fevereiro)

Brest (FRA) - PSG (FRA) 0 - 3

Manchester City (ING) - Real Madrid (ESP) 2 - 3

Juventus (ITA) - PSV Eindhoven (HOL) 2 - 1

Sporting (POR) - Borussia Dortmund (ALE) 0 - 3

bur-cpb/tba/pm/dam/cb/aam

© Agence France-Presse