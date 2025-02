Base russa no Mar Vermelho ainda está sobre a mesa, diz ministro sudanês

CAIRO (Reuters) - Um acordo assinado anos atrás para a criação de uma base naval russa no Sudão permanece sobre a mesa após reuniões em Moscou, afirmou o ministro das Relações Exteriores sudanês, Ali Yusef Sharif, em entrevista ao Russia Today nesta quarta-feira.

Um entendimento como este está sendo discutido há anos desde que um acordo foi assinado pelo ex-presidente Omar al-Bashir. Os generais do exército que o derrubaram em 2019 haviam dito posteriormente que o plano estava sob revisão, e uma base nunca se materializou.

“Nós não negociamos o acordo em nossa reunião… houve um acordo assinado e não há divergência”, afirmou, acrescentando que, como antes, tudo que falta é a ratificação.

“Não há obstáculos, estamos totalmente de acordo”, havia dito Sharif anteriormente, ao ser questionado sobre o acordo, após reuniões com seu correspondente russo, Sergei Lavrov.

Ele não deu mais detalhes sobre o plano.

A Rússia cultivou relações com os dois lados da guerra civil de quase dois anos no Sudão. Autoridades russas visitaram a capital do exército em tempo de guerra, Porto Sudão, recentemente.

No ano passado, um importante general sudanês afirmou que a Rússia havia solicitado uma estação de combustível no Mar Vermelho em troca de armas e munições.

Sharif disse que esse tipo de estação não representaria ameaça a qualquer país ou à soberania do Sudão, dando o exemplo de Djibouti, na região, que recebe várias bases estrangeiras.

Uma estação como essa seria benéfica à Rússia, especialmente após a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria colocar em dúvida bases fundamentais naquela região.

A guerra no Sudão tem atraído vários competidores regionais e globais, em parte pelo seu amplo litoral no Mar Vermelho, além dos recursos do ouro.