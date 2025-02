Banco Pine tem lucro recorde no 4º tri e em 2024 ajudado por diversificação

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pine reportou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de R$67 milhões no período de outubro a dezembro do ano passado, alta de 8% em relação ao mesmo período de 2023 e melhor resultado trimestral de sua história.

O banco ainda anunciou que fará recompra de até 5 milhões de ações, segundo fato relevante ao mercado publicado mais cedo.

A carteira de crédito expandida no final de 2024 somava R$14,3 bilhões de reais, aumento de 49% na comparação com dezembro de 2023, com o banco atribuindo o desempenho à diversificação de receitas e otimização da alocação de capital.

De acordo com Rodrigo Pinheiro, diretor-executivo do Banco Pine, em meio à estratégia de diversificação, o banco manteve o foco no segmento de atacado, cuja carteira registrou crescimento de 24% sobre dezembro de 2023.

"Continuaremos buscando o crescimento sustentável desse negócio do banco, que representou metade de nossas receitas, em 2024", afirmou Pinheiro em comunicado sobre o balanço.

A carteira de varejo colateralizada, segmento que inclui o crédito consignado, saltou 73% em 12 meses, para R$8,3 bilhões, ganhando participação na receita do Pine - para 50%, mesmo percentual do atacado.

"Estamos investindo para montar uma esteira completa nessa frente que possibilite um maior 'cross-sell' em 2025", disse Clive Botelho, membro do comitê executivo do Pine, que monitora ainda oportunidades que podem surgir com novas regulamentações.

Em todo o ano passado, o lucro líquido do banco fundado em 1997 por Noberto Pinheiro alcançou somou R$258 milhões, expansão de 43% em relação a 2023 e também recorde. O retorno sobre o patrimônio (ROE) anualizado subiu 3,8 ponto percentual, a 23%.

O Pine fechou 2024 com índice de Basileia de 14,5%, acréscimo de 0,7 ponto em relação a dezembro de 2023.

"Ao mesmo tempo em que mantivemos presença relevante no atacado, consolidamos ainda mais nosso ecossistema de varejo colateralizado, expandimos e diversificamos nosso 'funding' e fortalecemos nossa estrutura de capital", disse Noberto Pinheiro Jr., diretor-executivo do Pine.