Piloto da Gol alertou controle aéreo após batida: 'Trombamos num carro'

Um áudio mostra a conversa entre o piloto da Gol e o controle de tráfego aéreo após o avião colidir com um carro durante a decolagem no Rio.

O que aconteceu

Piloto do voo 1674 explicou que abortou a decolagem após atingir um carro que estava no meio da pista. Um vídeo feito por um passageiro mostra o barulho após o impacto no avião.

Trombamos em um carro no meio da pista. Estamos manuseando.

Piloto da Gol explica ocorrência ao tráfego aéreo

Batida ocorreu por volta das 22h de ontem (11) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O piloto conseguiu frear o avião no meio do procedimento de decolagem. O veículo na pista era um carro de manutenção da administradora do aeroporto, informou a Gol.

Deus é grande.



Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista.



Baita susto.



Sensação de que nasci de novo.



Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy -- Átilla de Oliveira (@atilladoliveira) February 12, 2025

Ninguém ficou ferido. Todos os passageiros e tripulantes desembarcaram do voo, que iria até Fortaleza. "Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros", afirmou a Gol em nota.

Companhia aérea diz que disponibilizou um voo extra para quem decidiu seguir viagem. "Aqueles que decidiram permanecer no Rio de Janeiro receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação". O incidente não causou atrasos ou cancelamentos de outros voos.