Atlas: Lula empata com Tarcísio no 2º turno e vence Bolsonaro, inelegível

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada ontem (11) mostra que o presidente Lula (PT) empataria tecnicamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas venceria os demais candidatos testados em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026.

O que aconteceu

Lula venceria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele, porém, está inelegível até 2030.

Na margem de erro, Lula empata com Tarcísio. Veja a intenção de voto para presidente no 2º turno de 2026:

Lula (PT): 45,7% x 44,7%: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

45,7% x 44,7%: Lula (PT): 47,6% x 43,4%: Jair Bolsonaro (PL)

47,6% x 43,4%: Lula (PT): 47,4% x 36,5%: Ronaldo Caiado (União)

47,4% x 36,5%: Lula (PT): 49,6% x 36,4%: Eduardo Bolsonaro (PL)

49,6% x 36,4%: Lula (PT): 49,8% x 29,7%: Pablo Marçal (PRTB)

A Atlas entrevistou 3.125 pessoas entre 27 e 31 de janeiro de 2025. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa é feita pela internet, com uma metodologia própria do instituto, que recruta os respondentes aleatoriamente enquanto eles navegam na internet.

Cenários de 1º turno

O instituto também testou as intenções de voto em dois cenários de primeiro turno. Lula sai na frente em ambos, com uma vantagem de cerca de 15 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi incluído nessas perguntas.

Cenário 1:

Lula (PT): 41,1%

41,1% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 26,2%

26,2% Ronaldo Caiado (União): 5,9%

5,9% Gusttavo Lima (sem partido) : 5,6%

: 5,6% Simone Tebet (MDB) : 4,1%

: 4,1% Sergio Moro (União) : 3,3%

: 3,3% Pablo Marçal (PRTB): 2,4%

2,4% Marina Silva (Rede): 1,4%

1,4% Eduardo Leite (PSDB): 0,9%

0,9% Não sei/branco/nulo: 9,1%

Cenário 2:

Lula (PT): 40%

40% Eduardo Bolsonaro (PL): 24,2%

24,2% Ronaldo Caiado (União): 7,5%

7,5% Gusttavo Lima (sem partido) : 5,2%

: 5,2% Simone Tebet (MDB) : 4,4%

: 4,4% Sergio Moro (União) : 4,2%

: 4,2% Pablo Marçal (PRTB): 3,4%

3,4% Marina Silva (Rede): 2,2%

2,2% Eduardo Leite (PSDB): 1,5%

1,5% Não sei/branco/nulo: 7,5%

Lula ainda empataria tecnicamente com Bolsonaro caso os candidatos fossem os mesmos da eleição de 2022. A Atlas questionou em quem os entrevistados votariam se o cenário das eleições de 2022 acontecesse no próximo domingo. O resultado foi o seguinte: