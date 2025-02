Arsenal pode perder Havertz pelo resto da temporada por lesão

O Arsenal, ainda na luta pelo título da Premier League e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pode ficar sem o atacante alemão Kai Havertz pelo resto da temporada por lesão, informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (12).

Havertz teria lesionado a coxa durante a concentração dos 'Gunners' em Dubai, aproveitando que a equipe não disputa o playoff de acesso às oitavas da Champions por estar classificada diretamente.

O atacante passará por novos exames quando a delegação do time londrino retornar à Inglaterra, mas o portal The Athletic informou nesta quarta que o alemão de 25 anos sofreu a lesão e pode não jogar mais nesta temporada.

O clube, por enquanto, não informou sobre a condição do jogador.

Caso a ausência de Havertz (15 gols em 34 jogos na temporada) seja confirmada, o Arsenal ficará sem mais um atacante para lutar pela Premier League (segundo colocado a seis pontos do líder Liverpool) e para tentar ir longe na Champions.

O técnico Mikel Arteta já não pode contar com o brasileiro Gabriel Jesus, que rompeu os ligamentos do joelho há um mês, e com o inglês Bukayo Saka, que não joga desde dezembro e só deve retornar dentro de um mês.

Outro atacante brasileiro, Gabriel Martinelli, saiu lesionado do jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, na semana passada.

O Arsenal tentou se reforçar no ataque durante a janela de transferências que se fechou no dia 3 de fevereiro, mas não conseguiu fechar a contratação de Ollie Watkins, do Aston Villa.

Assim, o clube corre o risco de ter que encarar a reta final da temporada sem um goleador nato e com Leandro Trossard, Raheem Sterling e Ethan Nwaneri como únicos atacantes.

jdg/pi/mcd/mb/cb

© Agence France-Presse