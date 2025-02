Apple renomeia Golfo do México como 'Golfo da América' em seu app de mapas dos EUA

A Apple renomeou o Golfo do México como "Golfo da América" para os usuários americanos do seu aplicativo de mapas, cumprindo um decreto do presidente Donald Trump.

Pessoas que usarem o aplicativo Apple Maps nos Estados Unidos verão que o corpo d'água agora é chamado "Golfo da América". No entanto, aqueles que acessam o serviço do exterior continuarão a vê-lo como "Golfo do México".

A decisão da Apple ocorre depois que o Google mudou o nome para "Golfo da América" para usuários de sua plataforma de mapas dentro dos Estados Unidos na segunda-feira.

O Google escreveu em uma postagem de blog que usuários fora dos Estados Unidos continuarão a ver os dois nomes.

"Pessoas que usam o Maps nos Estados Unidos verão 'Golfo da América', e pessoas no México verão 'Golfo do México'. Todos os outros verão os dois nomes", escreveu o Google.

O presidente republicano assinou decretos para mudar os nomes de Denali, uma montanha no Alasca, e do Golfo do México logo após assumir o cargo em 20 de janeiro.

