Após telefonema, Trump e Putin negociarão 'imediatamente' sobre a guerra na Ucrânia

O presidente americano Donald Trump anunciou em sua rede social Truth, nesta quarta-feira (12), que teve uma "conversa prolongada e muito produtiva" com o seu colega russo, Vladimir Putin. Eles concordaram em "trabalhar juntos, muito próximos" e iniciar negociações "imediatamente" sobre a guerra na Ucrânia. O republicano também conversou ao telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, informou Kiev.

Durante a conversa com Trump, o presidente russo Vladimir Putin disse querer encontrar uma "solução de longo prazo" para o conflito na Ucrânia, por meio de "diálogos de paz".

"O presidente Putin mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que é possível encontrar uma solução de longo prazo, através de conversas de paz", confirmou a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Queremos pôr fim a milhões de mortes ligadas à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Putin até usou meu poderoso slogan de campanha: "BOM SENSO", afirmou Trump. "Nós dois acreditamos muito nisso", acrescentou o conservador americano, especificando que informaria ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre o seu diálogo com o chefe do Kremlin.

Donald Trump, que até agora tem mantido segredo sobre as suas intenções em relação à Ucrânia, prometeu acabar rapidamente com a "carnificina" da guerra, inclusive pressionando Kiev, que recebeu bilhões de dólares em ajuda militar de Washington durante o governo do democrata Joe Biden.

Leia tambémPutin parabeniza Trump e diz estar "aberto ao diálogo" para "paz duradoura" na Ucrânia

De acordo com Dmitri Peskov, Vladimir Putin "convidou Donald Trump para visitar Moscou e expressou a sua prontidão em receber autoridades americanas na Rússia". E ambos "concordaram em continuar os contatos pessoais, inclusive realizando reuniões individuais".

"Falamos sobre os pontos fortes de nossas respectivas nações e o grande benefício que um dia virá do trabalho conjunto", escreveu Donald Trump, que agradeceu ao presidente Putin "pelo tempo e esforço dedicados a este telefonema e pela libertação de Marc Fogel", ocorrida na terça-feira (11).

O professor americano estava detido na Rússia havia mais de três anos. Em 12 de fevereiro, os Estados Unidos concordaram em libertar o especialista em TI russo Alexander Vinnik, acusado de crimes relacionados à plataforma de câmbio de criptomoedas BTC-e.

De acordo com o porta-voz da presidência ucraniana, Volodymyr Zelensky falou ao telefone com o seu colega americano Donald Trump nesta quarta-feira, logo após Trump ter conversado com o líder russo Putin.

O conflito na Ucrânia, iniciado após a invasão russa em fevereiro de 2022, deixou centenas de milhares de mortos e feridos em quase três anos.

(Com AFP)