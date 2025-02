'Ruptura', 'Silo' e mais: agora você pode ver séries da Apple no Android

A Apple anunciou nesta terça-feira (12) a liberação do aplicativo Apple TV para celulares, tablets e dispositivos dobráveis com o sistema operacional Android. A partir disso, os donos desses aparelhos terão acesso direto ao serviço de streaming da marca.

Até então usuários do Android podiam assistir aos filmes, séries, documentários e jogos da MLS (Major League Soccer), oferecidos pela Apple TV+, somente via computador, televisão ou navegador de celular.

O novo app está disponível para download na loja Google Play a partir de hoje. A versão de sistema compatível é Android 10 ou superior.

Como funciona

Com o lançamento, a empresa oferece sete dias gratuitos do Apple TV+. Depois disso, o valor será o mesmo cobrado para donos de iPhone e de outros aparelhos da Apple, que é de R$ 21,90 por mês.

Tela do Galaxy S25 Ultra e o aplicativo de TV da Apple Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Abra a loja de aplicativos do Android e procure por Apple TV. Para baixar, basta usar a conta do Google existente. A novidade funciona em celulares com tela tradicional, smartphones dobráveis e tablets.

Ao abrir o app, será preciso criar um usuário e senha da Apple. Caso a pessoa já tenha um, é só entrar com os dados e confirmar.

Na tela principal é possível navegar por abas. A primeira exibe informações sobre conteúdos originais da marca. Alguns exemplos são as séries "Ted Lasso", "Ruptura", "Silo" e "The Morning Show".

Outra aba é dedicada aos jogos MSL (que exige uma assinatura à parte). É possível acompanhar os horários dos jogos e seguir o time que deseja para visualizar informações dele já na tela principal.

Assista sem precisar de internet

Assim como outros serviços de streaming de vídeo, o Apple TV+ para Android permitirá que os usuários salvem conteúdos para assistir offline. Outros recursos são:

Continue assistindo . Exibe filmes que você começou a ver em algum momento e interrompeu. Ou séries que você está maratonando.

. Exibe filmes que você começou a ver em algum momento e interrompeu. Ou séries que você está maratonando. Lista . Você seleciona algum título e ele entra em uma seleção para você assistir quando puder.

. Você seleciona algum título e ele entra em uma seleção para você assistir quando puder. Assista em outros aparelhos. Ao começar uma série pelo celular Android, será possível continuar acompanhando o mesmo conteúdo em uma TV, já que as reproduções são associadas ao seu usuário Apple.

A seguir você confere quatro celulares Androids com bom custo-benefício para comprar hoje:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.