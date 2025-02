6 riscos no uso da air fryer que você precisa ficar atento

A praticidade da air fryer, também conhecida como fritadeira elétrica, ganhou as cozinhas do Brasil. Nela é possível preparar os mais diversos pratos, de carnes, legumes e empanados a pães, tortas e uma infinidade de receitas salgadas a doces.

Mas alguns hábitos podem levar ao mau funcionamento do aparelho ou diminuir o potencial do preparo. Se você quer tirar o máximo proveito do seu, veja seis erros que você não deve cometer.

1. Não fazer a cura antes do primeiro uso

Esse é um procedimento indicado para qualquer material antiaderente utilizado para cozinhar, incluindo panelas e a própria fritadeira elétrica. A cura envolve aquecer a air fryer vazia por um período. Isso prepara as superfícies internas e externas para o uso frequente, além de eliminar odores residuais da fabricação, como o cheiro de plástico novo.

A Mondial, uma das maiores fabricantes de air fryer do país, explica em seu site como realizar a cura:

O primeiro passo é retirar todas as etiquetas e adesivos que possam ter vindo de fábrica

Depois, lave com água, detergente ou sabão neutro e esfregue suavemente com o lado amarelo da esponja.

Após lavar e secar, unte toda a área antiaderente com óleo, espalhando com a ajuda de um pincel ou papel toalha.

Em seguida, programe o aparelho para aquecer a 200°C por 10 minutos.

Terminado o tempo, deixe esfriar completamente, retire o excesso de óleo da bandeja com um papel toalha e lave novamente.

2. Colocar o aparelho em local inadequado

Quando está em uso, a fritadeira elétrica gera um ar quente no seu interior que pode chegar a 200°C, com parte desse calor saindo por trás. Se a circulação de ar em volta dela for bloqueada, pode superaquecer o motor, desgastando os componentes internos com o tempo e pifando o aparelho.

É aconselhável ainda manter a saída de ar quente da air fryer a uma distância mínima de 10 cm de outras superfícies.

3. Adicionar temperos a alimentos secos ou fazer alimentos leves

Imagem: iStock

Por ser uma máquina que produz ar quente e forte, alimentos leves podem voar, ir direto para o mecanismo de ventilação e causar sérios problemas no equipamento.

Isso pode ocorrer, por exemplo, se você espalhar orégano, outras ervas ou mesmo sal sem untar a comida com óleo ou misturar antes esses elementos no preparo. Mesmo o queijo ralado por cima para dar aquela gratinada pode acabar voando e queimar na resistência (elemento que aquece o ar).

4. Colocar água no fundo da bandeja

Se você tem o costume de colocar água no fundo do recipiente para deixar aquela batata-doce mais úmida, melhor repensar. Diversos fabricantes não aconselham a prática, para que o excesso de vapor não suba e partes da air fryer comecem a enferrujar.

O produto funciona com alto fluxo de ar, e respingos de água podem atingir a resistência, causando danos ao equipamento. Então, se você pensou em fazer sopas ou arroz na sua fritadeira elétrica, melhor não.

5. Forrar o cesto

Imagem: Divulgação

Colocar papel manteiga ou alumínio para forrar o cesto, além de atrapalhar o fluxo correto do ar, corre o risco de esses elementos soltarem pedaços que vão para a resistência do produto, o que pode ocasionar danos ao mesmo.

6. Não fazer a limpeza depois do uso

As sobras de migalhas que caem do cesto podem queimar da próxima vez que a fritadeira for usada e mesmo que aparentemente não haja restos do preparo anterior, a sujeira que ficou pode levar contaminação para o alimento novo ou mesmo interferir no sabor, além do cheiro ruim.

Se sentir dificuldade de limpar algo que tenha grudado, o truque é jogar água morna com detergente e deixar de molho por alguns minutos. Isso preserva o antiaderente e agilizará o seu lado na lavagem, que deve ser feita sempre com o lado amarelo da esponja.

*Com informações de reportagem publicada em 26/02/2024