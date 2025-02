Wall Street fecha com sinais mistos em meio a ganhos da Coca-Cola e queda da Tesla

Por Noel Randewich e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam o pregão sem direção comum nesta terça-feira, com ganhos da Coca-Cola e Apple compensando perdas da Tesla, enquanto investidores analisaram os últimos comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O banco central dos Estados Unidos não tem pressa em reduzir novamente sua taxa de juros de curto prazo, uma vez que a economia está "forte no geral", com baixo desemprego e inflação ainda acima da meta de 2% do Fed, disse Powell em uma audiência do Comitê Bancário do Senado norte-americano.

O S&P 500 registrou variação positiva de 0,04%, para 6.068,59 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,36%, para 19.643,86 pontos. O Dow Jones subiu 0,28%, para 44.599,89 pontos.