Vivara recua quase 4% após anunciar saída de diretor de Marketing

(Reuters) - As ações da Vivara recuavam quase 4% nesta terça-feira, quando a rede de joalherias anunciou que seu conselho de administração aprovou na véspera a destituição do diretor de Marketing, Leonardo Bichara, e que o cargo permanecerá temporariamente vago.

Às 10:30, os papéis tinham declínio de 3,94%, a R$19,50, na mínima até o momento, enquanto o Ibovespa mostrava acréscimo de 0,57%.

Analistas do JPMorgan liderados por Joseph Giordano avaliaram que, apesar de provavelmente não ser disruptivo para a empresa, novas mudanças de gestão devem ampliar os ruídos de governança, conforme relatório do banco norte-americano enviado a clientes nesta terça-feira.

"E essa mudança em particular foi desencadeada por problemas operacionais relacionados à reforma de lojas e execução de novas coleções no e-commerce. Sugerindo, assim, processos internos ruins que precisam ser fortalecidos com as pessoas", acrescentaram os analistas.

Além disso, o JPMorgan, que tem recomendação "overweight" para as ações, destacou que mais uma vez um executivo deixa a empresa sem um substituto imediato em tempo integral, levantando mais questões sobre a capacidade da companhia de atrair e reter talentos para apoiar sua estratégia de crescimento".

A Vivara informou que a equipe de marketing segue liderada por Caroline Pinheiro de Souza, gerente-executiva de Marketing, enquanto a área de e-commerce passa a se reportar a Bruno Denardin, diretor-executivo de Operações. A equipe de Expansão passa a responder a Elias Leal, diretor-executivo de Finanças.

A Vivara divulga seu resultado do quarto trimestre e de 2024 no dia 18 de março, com teleconferência com analistas do dia seguinte.

(Por Paula Arend Laier)