Usa o celular para acordar? Som do despertador pode atrapalhar seu dia

Você prefere ser acordado com um som suave, música animada ou toque alarmista, que não deixa espaço para apertar o botão soneca? De acordo com um estudo publicado em 2020 no periódico PLOS One, o tom do despertador pode influenciar seu desempenho nas tarefas do dia a dia.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores utilizaram questionários para descobrir os tipos de alarme matinal usados por 50 participantes e o quanto eles se sentiam acordados ou sonolentos ao acordar.

Embora não tenha sido encontrada uma relação entre a inércia do sono e o som do alarme matinal, os resultados mostraram uma associação significativa entre o tipo de tom do alarme e o estado de sonolência. Pessoas que usavam alarmes melódicos se sentiam mais alertas pela manhã, enquanto aquelas com alarmes de sons severos, como "bips", relataram se sentir mais grogues e menos acordadas.

A depender do trabalho, faz diferença

Os responsáveis pela análise argumentam que pessoas em empregos que exigem resposta imediata —como enfermeiras de emergência e bombeiros— podem se beneficiar das descobertas.

"Achamos que um som 'duro', como o 'bip bip bip', pode funcionar para interromper ou confundir nossa atividade cerebral ao acordar, enquanto um som mais melódico, como uma música de que o indivíduo goste, pode nos ajudar na transição para um estado de vigília de maneira mais eficaz", explicou Adrian Dyer, um dos autores do estudo, de acordo com o site Medical News Today.

Treine para acordar no mesmo horário

Imagem: iStock

Você até pode usar o celular como despertador, mas ao lado da cama não é uma boa ideia. Notificações, chamadas, vibrações, luz azul de alta intensidade, tudo isso que o aparelho emite pode desequilibrar a produção de melatonina (hormônio cuja função é regular o relógio biológico do organismo), prejudicando o relaxamento do corpo e o sono no período noturno. Usar o celular no escuro também causa cansaço, ressecamento e irritação ocular.

Também não resolve muito tirar o celular do lado da cama e colocá-lo embaixo do travesseiro, por exemplo. Você até pode reduzir alguns desconfortos relacionados à iluminação e ao barulho, mas pode se colocar em sério perigo, pois o aparelho pode superaquecer e causar um incêndio ou choque, principalmente se conectado ao carregador e em ocasiões de chuva.

Por isso, treinar o corpo para acordar no mesmo horário todas as manhãs é o mais indicado. Pode ser trabalhoso, mas o esforço vale a pena. Veja como fazer:

O primeiro passo é deixar de apertar o "botão da soneca" e não ficar debaixo das cobertas quando estiver acordado. Se você luta para sair da cama, tente agendar algo gostoso para logo cedo, como um novo tipo de café ou seu podcast favorito.

Outra dica é se expor à luz solar. Sente-se perto de uma janela, tome chá em sua varanda, dê uma volta no quarteirão com o seu cachorro —tudo o que puder fazer para iluminar sua manhã provavelmente ajudará a regular seus padrões de sono e fará com que se sinta menos lento.

Já no período da noite, é válido dar início a rituais que nos preparam para um descanso de qualidade, como dar preferência para abajures com luzes de baixa intensidade; ativar o modo "filtro de luz azul" no celular; evitar o uso de telas e trocar a TV e o celular por um livro; tomar um banho relaxante e colocar um pijama confortável.

*Com informações de reportagens publicadas em 04/02/2020, 26/09/2023 e 17/08/2023