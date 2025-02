UE promete retaliações 'firmes e proporcionais' contra tarifas dos EUA sobre aço e alumínio

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, prometeu nesta terça-feira (11) que as tarifas dos EUA sobre aço e alumínio "não ficarão sem resposta", acrescentando que elas desencadearão retaliações "firmes e proporcionais". Na segunda, 10,, o presidente americano, Donald Trump, confirmou a imposição de taxas de 25% sobre as importações dos metais industriais.

"A UE agirá para proteger seus interesses econômicos", afirmou von der Leyen, em declaração. "Tarifas são impostos - ruins para os negócios, piores para os consumidores."

Na Alemanha, lar da maior economia da UE, o chanceler Olaf Scholz disse ao parlamento que "se os EUA não nos deixarem outra escolha, então a União Europeia reagirá unida", acrescentando que "no final das contas, as guerras comerciais sempre custam prosperidade a ambos os lados".

Não está claro quais contramedidas europeias seriam aplicadas, mas autoridades e observadores disseram que elas teriam como alvo os estados republicanos e as exportações tradicionalmente fortes dos EUA.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, também comentou nesta terça-feira que as tarifas são "economicamente contraproducentes, especialmente dadas as cadeias de produção profundamente integradas". Mas Sefcovic ponderou que retaliar com medidas duras não é o "cenário preferido" do bloco europeu. "Estamos prontos para negociações e para encontrar soluções mutuamente benéficas sempre que possível", acrescentou.

A UE estima que o volume de comércio entre ambos os lados esteja em cerca de US$ 1,5 trilhão, representando cerca de 30% do comércio global. "Há muito em jogo para ambos os lados", disse o vice-presidente à legislatura da UE. Fonte: Associated Press.