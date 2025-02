UE afirma que tarifas de Trump desencadearão contramedidas firmes

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu nesta terça-feira "contramedidas firmes e proporcionais" em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio, aumentando os temores de uma guerra comercial.

Trump assinou proclamações no final da segunda-feira para aumentar as tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio para 25%, sem exceções ou isenções. Uma autoridade da Casa Branca disse que as medidas entrarão em vigor em 4 de março.

Von der Leyen disse em um comunicado que lamenta profundamente a decisão dos EUA, acrescentando que as tarifas são impostos ruins para os negócios e piores para os consumidores. As exportações de aço da UE para os EUA atingiram uma média de cerca de 3 bilhões de euros (US$3,10 bilhões) por ano na última década.

"Tarifas injustificadas sobre a UE não ficarão sem resposta -- elas desencadearão contramedidas firmes e proporcionais. A UE agirá para proteger seus interesses", disse ela.

Von der Leyen não forneceu detalhes sobre a resposta. Uma opção seria reativar as tarifas que a UE impôs em 2018 e que foram suspensas sob uma trégua acordada entre von der Leyen e o ex-presidente dos EUA Joe Biden.

As tarifas da UE sobre produtos dos EUA, como bourbon, motocicletas e suco de laranja, estão suspensas até o final de março.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, descreveu a decisão dos EUA em um discurso no Parlamento Europeu como um "cenário de perdas e perdas". Ele acrescentou que a Comissão estava agora avaliando o escopo das medidas dos EUA e a resposta apropriada da UE.

A Comissão deverá ouvir as opiniões de seus 27 membros da UE sobre a resposta do bloco em uma videoconferência dos ministros do comércio da União Europeia convocada para quarta-feira.