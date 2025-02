Trump vai emitir decreto para agências federais planejarem cortes de pessoal em "larga escala"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar um decreto para que as agências federais se coordenem com a força-tarefa de Elon Musk para reduzir seu pessoal e limitar as contratações, com exceção da imigração e de outros cargos de segurança, disse uma autoridade da Casa Branca nesta terça-feira.

O decreto, que deverá ser assinado ainda nesta terça-feira, estabelecerá regras que permitirão aos órgãos governamentais contratar no máximo um funcionário para cada quatro trabalhadores que deixarem a força de trabalho federal, de acordo com a autoridade.

Além disso, o decreto instruirá os órgãos a planejar "reduções de pessoal em larga escala e determinar quais componentes do órgão (ou os próprios órgãos) podem ser eliminados ou combinados porque suas funções não são exigidas por lei", diz o decreto, segundo a autoridade.

Os funcionários federais cujo trabalho é "fundamental para a segurança nacional, segurança pública, aplicação da lei e questões de imigração" estariam isentos, acrescentou a autoridade.

A mais recente diretriz de Trump ao lado do aliado bilionário Musk, que foi colocado como um funcionário especial do governo para ajudar a realizar cortes governamentais generalizados, ocorre no momento em que seu plano de demissões voluntárias para funcionários federais continua bloqueado nos tribunais.

(Reportagem de Steve Holland)