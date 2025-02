Trump diz que Ucrânia poderia "se tornar russa" e quer dinheiro investido no país "de volta"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou em entrevista à Fox News, na segunda-feira (10), sobre a possibilidade de a Ucrânia se tornar "russa um dia". Ele também exigiu compensação pela ajuda dada a Kiev, antes de uma reunião entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o vice-presidente americano J.D. Vance.

Trump, reiterou na Fox News, que queria obter acesso às terras raras ucranianas, explicando que Washington precisava "garantir" o dinheiro devido à falta de certeza sobre o resultado do conflito. "Eles podem chegar a um acordo, ou podem não chegar a um acordo. Eles podem ser russos um dia, assim como podem não ser russos um dia", afirmou. "Pelo menos assim não nos sentimos estúpidos."

Quase três anos após o início da ofensiva russa, o retorno ao poder do republicano, que prometeu acabar rapidamente com a "carnificina", em suas palavras, reacendeu as especulações sobre negociações de paz.

"Quero esse dinheiro de volta", continuou, acrescentando que havia exigido de Kiev o equivalente a U$ 500 bilhões em terras raras, metais usados ??principalmente em produtos eletrônicos.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garantiu na semana passada que seu país estava pronto para receber "investimentos de empresas americanas" em suas terras raras, enfatizando, no entanto, que "parte de nossos recursos minerais" estavam localizados em zonas ocupadas.

Volodymyr Zelensky, que há muito rejeita a ideia de negociações, disse na segunda-feira que os preparativos para uma reunião com Trump estavam em andamento, mas que uma data ainda não havia sido definida.

O presidente americano confirmou, por sua vez, uma visita à Ucrânia em 20 de fevereiro de seu enviado especial, Keith Kellogg, encarregado de desenvolver um plano para acabar com o conflito. No entanto, a partir desta sexta-feira (14), o presidente ucraniano participará da Conferência de Segurança de Munique (MSC), onde se encontrará com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, de acordo com a presidência ucraniana.

Avanço russo constante na região de Donetsk

Esses contatos ocorrem em um momento em que a Rússia está progredindo na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde tomou várias cidades - a maioria delas completamente arrasada por meses de bombardeios russos - no ano passado.

Na manhã desta terça-feira (11), enquanto a temperatura era de - 8° Celsius em Kiev, o ministro ucraniano da Energia, German Galushchenko, relatou no Facebook um violento ataque russo "à infraestrutura de gás" do país. Ele acrescentou que o fornecimento de eletricidade foi restringido para "minimizar potenciais impactos no setor energético".

Além disso, autoridades locais relataram ataques em diversas regiões, incluindo Zaporíjia (leste), Poltava (centro-leste) e Dnipropetrovsk (leste), causando vários feridos.

Poucos dias antes do terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, Zelensky pediu "paz real e garantias de segurança efetivas" para seu país. Kiev teme qualquer acordo que não inclua compromissos militares firmes - como a adesão à OTAN ou o envio de tropas de manutenção da paz - o que permitiria ao Kremlin preparar seu próximo ataque.

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, reiterou que está pronto para negociar, desde que a Ucrânia atenda às suas exigências, que incluem entregar quatro regiões no sul e leste do país, além da Crimeia anexada em 2014, e renunciar a ingressar na OTAN. Condições inaceitáveis ??para Kiev.

Após as observações do presidente Trump, o Kremlin afirmou em 11 de fevereiro; que uma "parte significativa" da Ucrânia queria ser russa e que isso "corresponde" às palavras do presidente americano, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

(RFI e AFP)