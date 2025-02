Trump diz que já conversou com Xi desde sua posse

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou com o presidente da China, Xi Jinping, desde que tomou posse em 20 de janeiro, mas não forneceu detalhes sobre os tópicos da conversa.

Trump fez os comentários em uma entrevista à Fox News, exibida na segunda-feira.

"Sim ... Eu conversei com ele e com seu pessoal também", disse Trump quando questionado se ele havia conversado com o líder chinês desde sua posse.

"Temos um relacionamento pessoal muito bom", acrescentou Trump.

O presidente não forneceu detalhes sobre quando exatamente o telefonema aconteceu ou o que foi discutido.

Trump disse na semana passada que não tinha pressa em falar com Xi para tentar neutralizar uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Uma conversa entre Xi e Trump é vista como crucial para uma possível flexibilização ou adiamento das tarifas comerciais.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a entrevista de Trump à Fox News.

Trump e Xi conversaram pouco antes de Trump assumir o cargo em 20 de janeiro e discutiram questões como TikTok, comércio e Taiwan.

Quando solicitado em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira para confirmar a ligação mencionada por Trump, o Ministério das Relações Exteriores da China não comentou diretamente sobre isso, em vez disso, referiu-se ao telefonema "programado" antes de Trump assumir o cargo.

"Em 17 de janeiro, o presidente Xi Jinping teve um telefonema programado com o presidente Trump, e o lado chinês já divulgou o comunicado de imprensa relevante", disse Guo Jiakun, porta-voz do ministério, aos repórteres.

A China impôs tarifas direcionadas sobre as importações dos EUA na semana passada e colocou várias empresas, incluindo o Google, da Alphabet, em alerta para possíveis sanções, em uma resposta ponderada à tarifa de 10% de Trump sobre produtos chineses, que se somou às taxas anteriores.