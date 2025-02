Trump confirma taxa do aço e afeta US$ 6 bi em exportações do Brasil

O presidente Donald Trump, confirmou ontem sua ameaça e impôs uma sobretaxa de 25% sobre o aço e alumínio de todos os países que exportam para os Estados Unidos. A decisão afeta diretamente mais de US$ 6 bilhões em exportações brasileiras e também especialmente Coreia do Sul, União Europeia, México e Canadá, os maiores exportadores aos EUA. O governo brasileiro avalia como retaliar os EUA de forma que não prejudique ainda mais a própria indústria nacional ou que represente uma escalada numa guerra comercial entre os países. Uma das hipóteses que se comenta em Brasília, segundo a colunista da Folha Monica Bergamo, seria taxar plataformas digitais. O ministro a Fazenda, Fernando Haddad, nega a medida e diz que o governo ainda aguardava a confirmação de Trump para decidir que medidas tomar. A sobretaxa do aço deve fazer a produção do Brasil baixar, cortar empregos e provocar a alta do dólar. Entenda.

Sul e Sudeste podem ter sensação térmica de até 50°C. O dia de hoje pode ser o mais quente da atual onda de calor no Brasil. Municípios do Rio Grande do Sul devem registrar temperaturas máximas entre 40°C e 43°C. Cidades do Paraná e de Santa Catarina também devem ser muito afetadas, com calor intenso a excessivo. O instituto MetSul explica que como suas previsões são realizadas em áreas verdes, embora a previsão de máxima seja de 43°C, a sensação térmica deve ser de 50°C. Na região Sul, a onda termina na quarta-feira, mas o Sudeste vai sentir mais calor a partir de amanhã. São Paulo terá temperaturas entre 33°C e 35°C hoje, podendo chegar entre 34°C e 35°C na quinta-feira. No Rio de Janeiro, a temperatura deve se aproximar dos 40°C, e mesmo passar essa marca hoje e nos próximos dois dias. Saiba como se proteger do calor.

Grupo liderado por Elon Musk oferece US$ 97,4 bi pela OpenAI. O advogado de Musk disse ao Wall Street Journal que a oferta para adquirir a organização sem fins lucrativos dona do ChatGPT foi apresentada ao conselho de diretores da empresa nesta segunda. A resposta do CEO da OpenAI, Sam Altman, surgiu rapidamente em postagem no X, a rede social de propriedade de Musk: "não, obrigado, mas compraremos o Twitter por 9,74 bilhões de dólares se você quiser". Musk foi cofundador da OpenAI com Altman em 2015, mas deixou a empresa antes de ela decolar. Hoje os dois estão envolvidos em um processo no qual Musk questiona o projeto Stargate, de 500 bilhões de dólares, liderado pela OpenAI e anunciado na Casa Branca logo após Donald Trump retornar ao cargo. Musk alega que os investidores relacionados não tinham condições de financiar o projeto. Saiba mais.

Banco do Brasil deve reembolsar R$ 20,6 milhões para 1,6 milhão de clientes. O dinheiro foi cobrado indevidamente em operações de cheque especial e cartões de débito e crédito e os valores serão corrigidos pelo IPCA, índice que mede a inflação do país. A correção vale desde a data em que as cobranças foram feitas aos clientes até a data da efetiva devolução. Para clientes com dados bancários atualizados no cadastro, pagamento será feito em forma de estorno na fatura do cartão. Para os MEIs, o depósito será feito diretamente na conta. Saiba mais.

Donald Trump diz que plano dos EUA para Gaza não prevê volta dos palestinos. O presidente dos Estados Unidos confirmou ontem que os palestinos que deixarem o território destruído por Israel na guerra contra o Hamas não devem retornar para a região "porque terão habitações muito melhores". A fala de Trump reitera sua intenção de promover o que aliados e rivais em todo o mundo consideram uma limpeza étnica em Gaza, defendida pela ultradireita que sustenta o governo de Binyamin Netanyahu em Tel Aviv. Antes, Trump havia dito que a remoção poderia ser temporária. Saiba mais.

Pesquisadores encontram vírus no iPhone pela primeira vez. Um vírus poderoso foi descoberto em apps baixados pela Apple Store por pesquisadores da Kaspersky, uma empresa russa especializada em softwares de segurança. Chamado SparkCat, o vírus consegue escanear e decodificar imagens e capturas de tela salvas nas galerias dos celulares. O objetivo, segundo pesquisadores, é extrair dados com informações e senhas de aplicativos financeiros, como carteiras de criptomoedas. O malware se espalha por meio de aplicativos variados — de apps de conversas e delivery a assistentes de inteligência artificial, e atua analisando as imagens da galeria. Saiba como proteger o seu telefone.