Trudeau promete resposta canadense 'firme e clara' às tarifas de Trump sobre o aço

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse nesta terça-feira (11) que seu país "resistirá" às tarifas sobre o aço anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e prometeu uma resposta "firme e clara".

Tais tarifas seriam "totalmente injustificadas" e "os canadenses resistirão a elas forte e firmemente se necessário", disse Trudeau em Paris, onde acontece uma cúpula sobre inteligência artificial (IA).

Trump anunciou na segunda-feira a imposição de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, que entrarão em vigor em 12 de março "sem exceções ou isenções", em nome da "segurança nacional".

Essas tarifas atingirão duramente o Canadá, o principal fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos, embora Brasil, México e Coreia do Sul também sejam importantes fornecedores de aço.

Trudeau anunciou que conversará com Washington nas próximas semanas para "destacar os impactos negativos" e com os aliados internacionais do Canadá.

A União Europeia também anunciou que responderá com medidas "firmes e proporcionais" às tarifas de 25% sobre aço e alumínio anunciadas pelos Estados Unidos.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump já impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio.

