Trudeau defende resposta 'firme e clara' às tarifas de Trump sobre aço e alumínio

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau disse nesta terça-feira, 11, que conversará com outros aliados ocidentais sobre uma resposta "firme e clara" à tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre todas as importações de aço e alumínio.

Em Paris, durante conferência sobre inteligência artificial (IA), o premiê afirmou que a tarifa sobre metais do Canadá é "totalmente injustificada", já que o aço e o alumínio canadenses são enviados para os EUA para serem usados na produção de equipamentos militares, navios, veículos e outros bens manufaturados.

O Canadá é o maior vendedor estrangeiro de aço e alumínio para os EUA.

"Trabalharemos com a administração americana nas próximas semanas para destacar os impactos negativos para os americanos e canadenses dessas tarifas inaceitáveis. Também trabalharemos com nossos parceiros e amigos internacionais", disse Trudeau, que deixará o cargo de primeiro-ministro no próximo mês. "E se for necessário, nossa resposta, é claro, será firme e clara."