Trégua em Gaza é ameaçada após Trump prometer 'inferno' contra o Hamas

O cessar-fogo entre o Hamas e Israel em Gaza foi posto à prova nesta terça-feira (11), depois que Donald Trump prometeu um "inferno" ao movimento islâmico palestino se ele não libertasse "todos os reféns" mantidos por Israel até sábado (15).

O Hamas respondeu ao presidente dos EUA, principal aliado de Israel, dizendo que "a linguagem das ameaças é inútil e só complica as coisas".

"Trump deve lembrar que existe um acordo [de trégua] que deve ser respeitado por ambas as partes [Israel e Hamas] e que essa é a única maneira de trazer de volta os prisioneiros", disse Sami Abou Zouhri, liderança do movimento palestino.

O chefe da ONU conclamou o Hamas a prosseguir com a libertação dos reféns. "Devemos evitar a todo custo a retomada das hostilidades em Gaza, o que levaria a uma imensa tragédia."

Os reféns foram sequestrados em um ataque sem precedentes por comandos do Hamas que se infiltraram no sul de Israel a partir da vizinha Gaza em 7 de outubro de 2023. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva devastadora em Gaza que deixou dezenas de milhares de mortos.

Após 15 meses de guerra no território palestino sitiado por Israel, um acordo de trégua moderado por mediadores internacionais - Catar, Estados Unidos e Egito - entrou em vigor em 19 de janeiro, prevendo o fim das hostilidades, a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos e o aumento da ajuda humanitária a Gaza.

Mas, na segunda-feira, o Hamas ameaçou adiar a próxima libertação de reféns programada para sábado, como previa o acordo de trégua, acusando Israel de violá-lo. Ele garantiu que "a porta permanece aberta" para uma libertação no sábado se Israel "cumprir suas obrigações".

Tomada de Gaza pelos EUA

O governo de Benjamin Netanyahu ordenou imediatamente que seu exército se preparasse para "todos os cenários" e enviou reforços para a Faixa de Gaza.

Nesse cenário de ameaças, Donald Trump, que defende a tomada de Gaza pelos EUA e a remoção de seus 2,4 milhões de habitantes do território, interveio descrevendo a ameaça do Hamas de adiar as libertações como "terrível".

"Se todos os reféns não forem trazidos de volta até sábado (...) eu diria: cancelem e deixem o inferno rolar (...)", disse ele à imprensa, pedindo a libertação de todos os detidos.

A exigência vai além dos termos do acordo de trégua. Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, o acordo prevê a libertação de 33 reféns, incluindo oito mortos, em troca de 1.900 palestinos detidos por Israel, durante uma fase inicial de seis semanas.

Desde o início da trégua, 16 reféns israelenses foram libertados, além de cinco tailandeses [fora do acordo], em troca de 765 prisioneiros palestinos.

Setenta e três reféns ainda estão sendo mantidos em Gaza, dos quais pelo menos 35 morreram, de acordo com o exército.

Nesta terça-feira, o exército e o kibbutz de Kissoufim anunciaram a morte em cativeiro em Gaza de Shlomo Mansour, de 86 anos, que foi sequestrado de sua casa no kibbutz durante o ataque do Hamas.

Em 8 de fevereiro, três reféns israelenses fisicamente exaustos foram libertados em troca de 183 palestinos, a quinta troca desde 19 de janeiro.

A segunda fase do cessar-fogo deve levar à libertação de todos os reféns e ao fim definitivo da guerra, antes de uma fase final dedicada à reconstrução de Gaza.

As negociações já deveriam estar em andamento para discutir a segunda fase, mas o governo israelense até agora se recusou a retomá-las.

Um grande número de israelenses, incluindo parentes de reféns, manifestou-se em frente ao gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém, pedindo que o acordo fosse implementado.

Entre eles estava Shahar Mor Zahiro, sobrinho de Avraham Munder, um refém que foi morto. "Não podemos nos permitir outro cabo de guerra entre as partes. Existe um acordo", disse ele.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.210 pessoas do lado israelense, a maioria delas civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais de Israel.

A ofensiva israelense matou pelo menos 48.208 pessoas, a maioria civis, em Gaza e causou uma destruição colossal e um desastre humanitário, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Trump quer cortar ajuda ao Egito e à Jordânia

Ao receber Benjamin Netanyahu em Washington na semana passada, Donald Trump declarou que os Estados Unidos assumiriam o "controle" de Gaza para reconstruí-la e desenvolvê-la economicamente, propondo a transferência dos habitantes de Gaza para a Jordânia ou o Egito, em particular.

O plano de Trump provocou um clamor internacional e foi rejeitado pelos palestinos, pela Jordânia e pelo Egito, dois dos maiores beneficiários da ajuda dos EUA.

Mas Trump, que recebe o rei Abdullah II da Jordânia nesta terça-feira, avisou que está considerando cortar a ajuda ao Egito e à Jordânia se eles não aceitarem os palestinos.

Nesta terça-feira, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi disse que era "necessário iniciar a reconstrução de Gaza (...) sem deslocar os palestinos".

US$ 53 bilhões para reconstruir Gaza

A recuperação e a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada por mais de um ano de guerra, exigirão mais de US$ 53 bilhões, incluindo mais de US$ 20 bilhões nos primeiros três anos, de acordo com uma estimativa da ONU publicada nesta terça-feira, 11 de fevereiro.

"As somas necessárias para a recuperação e reconstrução de curto, médio e longo prazo na Faixa de Gaza são estimadas em US$ 53,142 bilhões. Desse montante, o financiamento de curto prazo necessário para os três primeiros anos é estimado em aproximadamente US$ 20,568 bilhões", escreveu o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em um relatório encomendado pela Assembleia Geral da ONU.

(AFP)