TIM dispara quase 6% após resultado e guidance

SÃO PAULO (Reuters) -As ações da TIM Brasil chegaram a disparar quase 6% nesta terça-feira, após a companhia reportar lucro líquido de R$1 bilhão no quarto trimestre, bem como projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem o pagamento de até R$4,1 bilhões aos acionistas este ano.

A TIM ainda anunciou acordo com o banco C6 para encerrar a parceria entre as duas companhias, bem como extinguir quatro processos arbitrais em aberto entre as empresas.

Às 10h46, os papéis avançavam 4,99%, a R$16,62, melhor desempenho do Ibovespa, que subia 0,93%. Na máxima até o momento, as ações da empresa foram negociadas a R$16,73 (+5,7%).

De acordo com analistas do Itaú BBA, a surpresa positiva veio do lucro, que superou suas estimativas, em desempenho ajudado por uma taxa de imposto menor do que a antecipada. "Mantemos nossa classificação 'outperform'", afirmaram Daniel Sasson e equipe em relatório a clientes.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam lucro de R$1 bilhão. O Itaú BBA estimava R$935 milhões.

A companhia também previu crescimento da receita de serviços em torno de 5% em 2025, 2026 e 2027, após alta de 6,4% em 2024, enquanto o crescimento esperado para o Ebitda é de entre 6% e 8% neste e nos próximos dois anos, ante avanço de 8% ano passado.

A diretora financeira da companhia, Andrea Marques, afirmou que a empresa espera melhora de margens este ano, após encerrar 2024 com uma margem Ebitda ajustada de 49,6%, acima dos 48,9% de 2023.

A executiva afirmou durante conferência a analistas que a melhora da margem deve vir de fatores que incluem novas oportunidades de digitalização de processos e da adoção do sistema de orçamento base zero. "A expansão de margem continua em 2025", afirmou.

Na avaliação dos analistas do Bradesco BBI, os resultados e a previsão de desempenho da TIM para este ano foram "amplamente favoráveis ​​às nossas estimativas atuais, possivelmente indicando um ligeiro 'downside' em nossas estimativas de receita, mas com um ligeiro 'upside" em nossas estimativas de Ebitda e fluxo de caixa livre", afirmaram analistas do .

"O guidance para dividendos se alinha com nossos números atuais e o guidance anterior, mas pode decepcionar alguns investidores mais otimistas que esperam um aumento mais rápido nas distribuições de curto prazo", acrescentaram Daniel Federle e Camila Koga em relatório a clientes.

Além do guidance sobre a remuneração para 2025, a TIM acrescentou que, até 2027, os pagamentos devem somar entre R$13,5 bilhões e R$14 bilhões.

Segundo o presidente-executivo da TIM, Alberto Griselli, o mercado de telefonia móvel tem mantido racionalidade de preços e a companhia não pretende "ser mais agressiva" neste ano.

Questionado sobre o fim da parceria com o C6, Griselli comentou que a companhia avalia que a combinação de serviços financeiros com telecomunicações é valioso e que a TIM vai avaliar nos próximos meses "novas oportunidades" no segmento.

"Vamos começar a trabalhar nisso assim que o fim da parceria seja concluída", afirmou.

(Por Paula Arend LaierEdição de Pedro Fonseca)