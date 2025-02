Escorredor, bandeja e porta-copo: estes produtos absorvem água em segundos

Você conhece a diatomita? Testei três produtos da marca Momo Lifestyle feitos desse material que promete ser muito absorvente: um porta-copos, uma bandeja que pode ser usada na cozinha ou no banheiro, e um escorredor de louças. E olha, fiquei bem impressionada com o poder de absorção deles. Bora falar sobre isso?

O que é diatomita?

Antes de mais nada, deixa eu explicar rapidinho o que é diatomita. Esse material é feito de sílica natural, formada a partir dos restos fossilizados de algas microscópicas chamadas diatomáceas. O resultado? Um material leve, poroso e, o mais importante, extremamente absorvente. Parece mágica: ele literalmente "bebe" a água que entra em contato com ele.

É exatamente essa capacidade de absorção que faz esses produtos serem tão práticos. Durante os testes, percebi que eles são perfeitos para quem quer evitar bagunça com líquidos espalhados ou superfícies molhadas e também preservar a mobília da casa, que pode manchar.

Como foram os testes

A maior vantagem da diatomita é, sem dúvida, sua capacidade de absorver e evaporar a água em segundos. Eu amei usar cada produto e vou te contar como foi minha experiência:

Porta-copos: sabe quando você coloca um copo gelado na mesa e fica aquela poça embaixo? Com o porta-copos de diatomita isso simplesmente não acontece. Ele absorve toda a umidade antes que escorra ? nem precisei ficar secando a mesa depois. Isso é perfeito para preservar os móveis de madeira, que mancham com facilidade.

Porta-copos diatomita Momo Lifestyle Imagem: Arquivo pessoal

Bandeja: usei essa bandeja no banheiro para apoiar pasta e escova de dentes. O resultado? Nada de água acumulada ou bagunça no balcão da pia. Também testei na cozinha para deixar esponjas e detergente, e foi igualmente eficiente. Ela ainda tem quatro pezinhos, que ajudam a peça a se manter arejada.

Bandeja de diatomita Momo Lifestyle Imagem: Arquivo pessoal

Escorredor de louças: esse foi o meu favorito! A água que escorre dos pratos e talheres é absorvida rapidinho pela base de diatomita, então não fica aquela poça acumulada. Aqui em casa, a bancada da pia da cozinha é feita de madeira. Antes, tinha feito uma gambiarra colocando uma assadeira embaixo do escorredor, mas além de feio, enferrujou tudo. O escorredor resolveu isso com excelência.

Escorredor diatomita Momo Lifestyle Imagem: Arquivo pessoal

O que gostei

Secagem muito rápida. Graças à sua estrutura porosa, as peças promovem uma secagem extremamente rápida, garantindo que seus os objetos e móveis da casa permaneçam limpos e secos.

Não escorre nada. Justamente por causa da alta absorção, não existe o risco das peças acumularem água e vazarem.

Higiênico. Segundo o fabricante, a diatomita possui propriedades antibacterianas naturais que ajudam a inibir o crescimento de bactérias e mofo, contribuindo para a manutenção da higiene. Essa característica, combinada com a alta capacidade de absorção, a torna um material interessante para evitar a proliferação de micro-organismos.

É natural. Feito apenas com terra de diatomáceas, fibras de madeira e vegetais, e cal hidratado.

Dura por anos. Diferentemente dos tapetinhos de tecido, que facilmente se desgastam e criam manchas impossíveis de limpar, com a manutenção correta, as peças de diatomita podem durar por muito tempo.

Pontos de atenção

Apesar de todas essas vantagens, os produtos têm alguns pontos que precisam ser levados em consideração

Tem certa fragilidade. A diatomita pode quebrar. A marca garante que é resistente e eu não tentei quebrar de propósito nos meus testes. Mas já vi casos em que o produto caiu e lascou nas beiradas. Por isso, é preciso um cuidado redobrado em relação a isso.

Visual minimalista. Todas as peças são cinzas e com desenho simplificado. Eu sei que esse tom é queridinho de muitos e que um design clean também agrada a maioria. Porém, eu gosto de peças mais 'diferentonas' e com cores vibrantes. Por isso, sinto falta de modelos mais variados e que combinem com o meu estilo de decoração.

Exposição prolongada à água. Apesar da alta capacidade de absorção, se ficarem constantemente encharcados sem tempo para secar, podem acabar criando manchas. Por isso, o ideal é deixar os produtos ?respirarem?.

O que mudou para mim

Depois de testar esses produtos por alguns dias, minha conclusão é que eles são super funcionais e cumprem bem o que prometem ? principalmente se você odeia lidar com água acumulada ou quer algo prático pro dia a dia.

O meu queridinho é o escorredor de louças, justamente pelo que mencionei antes: esse produto é perfeito para evitar que minha bancada de madeira estrague. Ele coube direitinho embaixo do meu escorredor de metal, mas também pode ser utilizado com os itens apoiados diretamente sobre ele.

Para quem é indicado?

Se você gosta de praticidade e organização, ou mora em lugares muito úmidos (alô, regiões litorâneas!), esses produtos são indicados pra você. Eles também são ótimos para quem tem pouco tempo pra ficar limpando bagunça ? afinal, praticamente fazem o trabalho por você ao evitar acúmulo de água.

Como cuidar para durar mais

Se você decidir apostar nesses produtos, aqui vão algumas dicas para aumentar a vida útil deles:

Evite quedas: parece óbvio, mas é sempre bom reforçar ? manuseie com cuidado.

Deixe ?respirar?: de tempos em tempos, coloque os itens em um lugar ventilado para secarem completamente.

Limpe regularmente: use um pano úmido para tirar poeira ou sujeira do dia a dia. Se aparecerem manchas mais difíceis (como gordura), dá pra usar uma esponja macia com sabão neutro.

Use lixa se necessário: com o tempo, se a superfície pode ficar manchada ou desgastada, uma lixa fina resolve o problema e deixa tudo como novo. Lixe sempre na direção das fibras do material. Isso ajuda a preservar a integridade da peça enquanto remove manchas.

Evite produtos de limpeza: como a diatomita é sensível a certos produtos químicos, evite o uso de produtos agressivos que possam danificar o material.

Use em superfícies planas: evite deixar as peças em superfícies irregulares para não causar quebras.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.