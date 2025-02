Tarifas dos EUA são um cenário de perdas e alimentarão a inflação, diz comissário de comércio da UE

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos vão alimentar a inflação com sua decisão de retomar as tarifas sobre as importações de alumínio e aço, disse o comissário de comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, ao Parlamento Europeu nesta terça-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, elevou as tarifas sobre o alumínio e o aço para 25% na segunda-feira, sem isenções, em uma tentativa de reanimar a indústria norte-americana, uma medida que corre o risco de desencadear uma guerra comercial global.

Sefcovic disse que as tarifas são um cenário de perda, mas a UE continua comprometida em encontrar uma solução mutuamente benéfica com os Estados Unidos o mais rápido possível.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)