STOXX 600 ronda estabilidade e siderúrgicas caem após tarifas de Trump

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa rondava a estabilidade nesta terça-feira, após fechar em uma máxima recorde na sessão anterior, com os investidores avaliando os riscos de uma escalada das tensões comerciais depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre metais.

O índice STOXX 600 caía 0,07%, a 545,54 pontos.

Na segunda-feira, Trump elevou a tarifa sobre o alumínio de 10% para 25%, "sem exceções ou isenções", e deve anunciar tarifas recíprocas sobre todos os países que possuem taxas sobre os produtos dos EUA nesta semana.

O setor de recursos básicos caía 2%. As siderúrgicas europeias, que respondem por cerca de 15% das importações dos EUA, recuavam.

As ações da ArcelorMittal e da Voestalpine perdiam mais de 1% cada, enquanto a Thyssenkrupp tinha baixa de 2,7%.

Os investidores permaneciam, em sua maioria, despreocupados com as tarifas dos EUA, acreditando que se tratam de táticas de negociação de Trump. Na semana passada, o presidente concordou com uma pausa de 30 dias a fim de evitar a imposição de tarifas de 25% sobre México e Canadá.

"O mercado está percebendo que é mais retórica do que um significado literal, portanto, é uma forma muito emocional de negociação", disse Giles Coghlan, analista-chefe de mercado da GCFX.

"Portanto, os investidores não querem começar a se movimentar na expectativa de algo que pode muito bem ser revertido."

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,03%, a 8.765 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,09%, a 21.930 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,01%, a 8.007 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,04%, a 37.256 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,06%, a 1.701 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,25%, a 6.579 pontos.