Steve Bannon se declara culpado em processo sobre financiamento de muro na fronteira

Por Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - O ex-assessor de Donald Trump Steve Bannon se declarou culpado em um tribunal estadual de Nova York, nesta terça-feira, de uma acusação de fraude relacionada à sua campanha de arrecadação de fundos para o muro do presidente dos Estados Unidos ao longo da fronteira entre EUA e México.

Em uma audiência, Bannon, de 71 anos, se declarou culpado de uma acusação de esquema de fraude. Ele foi imediatamente condenado a três anos de liberdade condicional, evitando a prisão.

Bannon foi acusado de lavagem de dinheiro e conspiração e de enganar doadores em 2019 que contribuíram com mais de 15 milhões de dólares para uma campanha privada de arrecadação de fundos, conhecida como "We Build the Wall", durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Como parte de sua sentença, Bannon está impedido de trabalhar em uma organização sem fins lucrativos de Nova York por três anos e proibido de usar ou vender dados de doadores obtidos como parte do esquema.

Bannon já havia se declarado inocente e estava programado para ser julgado em março, sob uma acusação feita pelo escritório do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg.

Bannon não se dirigiu ao tribunal, além de fazer a declaração e confirmar que entendia seus direitos.

Dirigindo-se aos repórteres do lado de fora do tribunal, Bannon não mencionou seu próprio caso, mas atacou Bragg e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, dizendo que eles são "ameaças existenciais" ao governo Trump.

"Estou pedindo agora mesmo à procuradora-geral, Pam Bondi, que inicie uma investigação criminal imediata sobre Letitia James, Alvin Bragg, tudo o que eles fizeram ao presidente Trump", disse Bannon.

James não estava envolvida no caso de Bannon, mas anteriormente processou Trump por fraude civil e ganhou uma sentença de quase meio bilhão de dólares contra ele. Trump negou qualquer irregularidade e está recorrendo.

A construção de um muro na fronteira foi um elemento-chave das políticas de imigração de Trump durante sua primeira Presidência, apoiada por seus pares republicanos, mas contestada por grupos de defesa dos imigrantes.

(Reportagem de Jack Queen e Luc Cohen)