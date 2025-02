Scholz e Merz prometem rejeitar extrema-direita com proximidade de eleições na Alemanha

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e seu provável sucessor, Friedrich Merz, prometeram nesta terça-feira não colaborar com a extrema-direita, em discursos ao Parlamento antes das eleições nacionais de 23 de fevereiro.

"Nunca, realmente nunca, faremos causa comum com a extrema-direita", disse Scholz, acusando Merz de quebrar sua palavra sobre o assunto depois que a Alternativa para a Alemanha (AfD) apoiou sua moção sobre imigração e segurança no mês passado, quebrando um tabu de longa data sobre a cooperação com a extrema-direita.

A AfD está em segundo lugar nas pesquisas, à frente do SPD, de Scholz, com o bloco CDU/CSU de Merz no caminho certo para obter a maior parcela de votos.

O CDU/CSU e o AfD ganharam um ponto cada na última pesquisa de opinião do instituto INSA, ficando em 30% e 22%, respectivamente. O SPD caiu meio ponto percentual, chegando a 15,5%.

Todos os partidos descartaram a possibilidade de formar uma coalizão com o AfD, o que significa que as negociações para formar um governo podem se arrastar após as eleições.

"Colaborar com o AfD está fora de questão para nós", disse Merz em resposta aos comentários de Scholz.

Ele culpou a coalizão tripartite de Scholz, que se desfez em novembro devido a uma disputa sobre gastos, por alimentar a ascensão do AfD ao buscar "políticas de esquerda contra a vontade discernível da população".

(Reportagem de Rachel More)