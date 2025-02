Rússia liberta professor Marc Fogel após quatro anos preso

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - A Rússia libertou o professor norte-americano Marc Fogel nesta terça-feira, após uma visita não anunciada a Moscou do enviado especial dos EUA Steve Witkoff, segundo a Casa Branca.

A libertação de Fogel, de 63 anos, detido na Rússia desde agosto de 2021, acontece no momento em que o presidente Donald Trump tenta melhorar as relações com Moscou, parte da sua tentativa de acabar com a guerra na Ucrânia.

“O presidente Trump, Steve Witkoff e assessores do presidente negociaram uma troca que representa um demonstração de boa fé dos russos e um sinal de que estamos caminhando na direção certa para encerrar a guerra terrível e brutal na Ucrânia”, afirmou o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz.

A Casa Branca não disse o que os Estados Unidos podem ter oferecido em troca da libertação de Fogel, confirmada pelo seu advogado russo, Dmitry Ovsyannikov, à agência estatal de notícias RIA, sem mais detalhes.

Waltz afirmou que Witkoff, o principal enviado de Trump ao Oriente Médio, estava deixando o espaço aéreo da Rússia com Fogel, natural da Pensilvânia. Uma autoridade da Casa Branca afirmou que Fogel pode fazer uma parada em Washington.

“À noite, Marc Fogel estará em solo norte-americano e reunido à sua família e entes queridos graças à liderança do presidente Trump”, afirmou Waltz.

Fogel foi condenado a 14 anos de prisão por contrabando de drogas após ser detido no aeroporto Sheremetyevo, de Moscou, em agosto de 2021 com 17 gramas de maconha -- que ele afirmou usar por motivos médicos -- em sua bagagem.

(Reportagem de Steve Holland; Reportagem adicional de Ron Popeski)