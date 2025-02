Reino Unido diz que 'trabalha' com Estados Unidos sobre tarifas de Trump

O Reino Unido afirmou, nesta terça-feira (11), que "trabalha" com os Estados Unidos sobre "os detalhes" das tarifas alfandegárias que Donald Trump quer impor ao aço e ao alumínio, uma reação que vai de encontro às da União Europeia e do Canadá.

"Trabalhamos com a indústria e nossos contrapartes americanos para concretizar os detalhes", declarou um porta-voz do primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer. "Evidentemente, é importante que adotemos uma abordagem ponderada", acrescentou.

Trump assinou na segunda-feira um decreto que fixa o dia 12 de março como a data em que vão entrar em vigor as novas tarifas americanas de 25% sobre o aço e o alumínio.

Diante desta decisão, a União Europeia (UE) prometeu dar uma resposta "firme e proporcional", assim como o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

O governo britânico ressaltou, ao contrário, sua vontade de "trabalhar de forma mais próxima com os Estados Unidos em relação ao comércio e ao investimento", afirmou seu porta-voz.

"Na última vez que o presidente Trump esteve no cargo, o comércio entre o Reino Unido e os Estados Unidos aumentou e não há nenhuma razão pela qual não possamos voltar a fazê-lo", acrescentou.

O embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, declarou na segunda-feira à BBC que se poderia "chegar a um acordo" com Washington sobre estas tarifas.

"Temos que respeitar e entender o que motiva [Trump], qual é sua missão e como seus aliados às vezes têm que se adaptar", disse.

Os Estados Unido compram anualmente 10% do aço exportado pelo Reino Unido, o equivalente a 400 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,86 bilhões, na cotação atual), segundo dados fornecidos pela indústria britânica à AFP.

Este número representa apenas uma gota no oceano da produção mundial, pois se prevê que apenas o excesso da capacidade mundial alcance mais de 100 vezes a produção britânica em 2026, segundo a UK Steel.

As exportações britânicas de alumínio aos Estados Unidos representam cerca de 6% das exportações totais do setor, segundo dados do governo britânico.

