Receita com exportação de carne bovina em janeiro avança 11,4%, afirma Abiec

São Paulo, 11 - O Brasil exportou 209.192 toneladas de carne bovina em janeiro, com faturamento de US$ 1,002 bilhão, de acordo com análise da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Esse é o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, destacou a associação em nota.O volume embarcado aumentou aproximadamente 2% em relação a janeiro de 2024, enquanto a receita subiu 11,4%, impulsionada por um preço médio 9,4% superior ao do igual período do ano passado. É a maior média desde junho de 2023, de acordo com a Abiec.A China manteve-se como principal destino da carne bovina brasileira, com 92.797 toneladas exportadas e receita de US$ 452 milhões, embora tenha registrado queda em relação a janeiro do ano passado e a dezembro de 2024. Os Estados Unidos, segundo maior comprador, importaram 18.974 toneladas, movimentando US$ 106,6 milhões, o que representa uma queda de 8,5% na comparação anual.As exportações para a União Europeia cresceram 82,6% na comparação com dezembro, para 9.270 toneladas e US$ 69,7 milhões em faturamento. Já a Argélia registrou um aumento expressivo de 204% no volume importado, chegando a 8.059 toneladas e US$ 42,9 milhões em receita."Os Estados Unidos tiveram um maior estoque de carne interna neste início de ano, o que naturalmente reduziu sua demanda por importação. No caso da União Europeia, observamos um aumento das compras por causa da reposição de estoques e da competitividade do produto brasileiro", explicou o presidente da Abiec, Roberto Perosa, na nota.