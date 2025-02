Quem é o sobrevivente da queda de avião na Bahia

O empresário Mário Gontijo, CEO do Laboratório Gontijo, estava pilotando o avião de pequeno porte que caiu e explodiu no município de Prado, extremo sul do Estado da Bahia, na segunda-feira, 10. A outra pessoa que estava na aeronave não sobreviveu ao acidente.

"Nosso CEO sofreu um acidente aéreo nessa segunda-feira. Ele está bem, com saúde estável e recebendo os cuidados médicos. No entanto, está profundamente abalado pela perda de um grande amigo", publicou a empresa, por meio das redes sociais.

A aeronave de prefixo PU-DLG, inclusive, está registrada em propriedade de Gontijo, de acordo com as Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Foi fabricada em 2020 pela Montaer Ltda. Não há informações sobre a rota que ela fazia antes do registro do acidente.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Cenipa com sede em Recife (PE), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.