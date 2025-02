Qual é o dia do carnaval em 2025? Confira calendário

O carnaval deste ano cairá em 4 de março. Desta forma, as festas começam no sábado, 1º, e se estendem até a Quarta-feira de Cinzas, no dia 5.

As datas da folia alteram ano a ano porque o carnaval está condicionado à Páscoa, que é definida pelo calendário lunar, e que vai acontecer no dia 20 de abril, primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio.

A festividade é um dos períodos mais aguardados por conta dos shows, desfiles e blocos de rua em todas as regiões do Brasil.

Vale ressaltar que apenas no Estado do Rio de Janeiro é feriado no carnaval. No restante do País, incluindo São Paulo, a terça-feira é ponto facultativo. Em geral, prefeitos de capitais e grandes cidades do Brasil definem isso por decreto.