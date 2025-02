Kit contra espinhas: 11 produtos para ajudar a disfarçar e hidratar a pele

Sabe quando você tem um compromisso importante, como um date, entrevista de emprego ou um encontro com amigos, mas quem resolve aparecer de surpresa são as espinhas? O Guia de Compras UOL preparou uma lista de produtos para você montar o seu "kit sobrevivência" nessas situações.

A seleção conta com dicas que podem ajudar a reduzir as chances de as espinhas surgirem e opções mais imediatas de tratamento após elas aparecerem. Confira a seguir os destaques, segundo informações dadas pelos fabricantes.

Para uma esfoliação suave no rosto;

Deve ser usada uma vez por semana para bons resultados;

Promove renovação celular e hidratação.

Promete diminuir a inflamação, a vermelhidão e o tamanho das espinhas;

Com tecnologia Hidro-Force de controle da oleosidade;

Usar à noite, com a pele limpa, e enxaguar na manhã seguinte.

BB Cream com cor e FPS 20, ajuda a disfarçar cravos e espinhas;

Textura oil free, indicada para peles oleosas;

Promete uma cobertura natural.

Acabamento antibrilho para a make;

Fixa e realça a maquiagem;

Textura fina.

Para todo tipo de pele, eles ajudam a disfarçar e a minimizar espinhas;

Reduzem a vermelhidão e a oleosidade;

Conta com gel hidrocolóide, que melhora a aparência da pele e é à prova d'água.

Recomendado para todos os tipos de pele;

Promete reduzir e prevenir a acne;

a acne; Diminui poros e também hidrata a pele.

Efeito mate;

Promete 16 horas de controle de oleosidade;

Com FPS 20 e proteção UVA.

Tem microesferas esfoliantes que removem as células mortas, as impurezas e a oleosidade da pele;

Ideal para deixar o rosto fresquinho pela manhã;

Promete desobstruir os poros, ajudando a remover cravos e espinhas.

12 cores para camuflar marcas no rosto;

Textura cremosa;

Alta pigmentação.

Promete reduzir poros dilatados, uniformizar tom e textura da pele;

Fórmula com ácido glicólico, salícilico e maltobiônico ;

e ; Com textura em gel, leve e de rápida absorção.

Tem tripla ação: trata a acne pré-existente, inibe a formação de microcomedões e impede o surgimento de novas espinhas;

Com o ativo exclusivo Comedoclastin, promete atuar nas células tronco e interromper o ciclo da acne;

À base de água termal, que deixa a pele com sensação mais fresca.

*Com informações de texto publicado em 23/03/2024.

