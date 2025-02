Com onda de calor, Sul e Sudeste podem ter sensação térmica de até 50°C

Uma nova onda de calor que atinge o Brasil deve trazer temperaturas acima dos 40°C e sensação térmica acima dos 50°C em vários lugares, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país, segundo o site de meteorologia MetSul.

O que aconteceu

Terça-feira (11) pode ser dia mais quente de onda de calor no Brasil. Municípios do Rio Grande do Sul devem registrar temperaturas máximas entre 40°C e 43°C. Cidades do Paraná e de Santa Catarina também devem ser muito afetadas, com calor intenso a excessivo. Na região Sul, a onda termina na quarta-feira (12) com a aproximação de uma frente fria.

Cidades podem ter sensação térmica maior que de 50°C. O MetSul informa que suas previsões são realizadas em áreas verdes, longe de centros metropolitanos onde o calor costuma ser mais intenso. Assim, embora a previsão de temperatura máxima seja de 43°C, a sensação térmica deve ser maior — e mais perigosa.

Sudeste vai sentir mais calor a partir de quarta-feira (12). São Paulo terá temperaturas entre 33°C e 35°C na terça-feira, podendo chegar entre 34°C e 35°C na quinta-feira. Já no Rio de Janeiro, a temperatura deve se aproximar dos 40°C, e mesmo passar essa marca hoje e nos próximos dois dias.

Alta temperatura deve causar temporais. A MetSul explica que a atmosfera aquecida causa "convecção profunda". Isso significa que o ar quente sobe, deixando espaço para o ar frio, localizado em maiores altitudes da atmosfera, desça. Assim, há maior movimento atmosférico e formação de nuvens carregadas.

Chuvas devem ser intensas e com vendavais, mas com curtos períodos de duração. De acordo com o MetSul, há chance de chuva de granizo. Os temporais mais fortes devem cair sobre o Sudeste do Brasil, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, mas também no sul do país.

Escolas estaduais do RS adiaram volta às aulas por calor. "Em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira", anunciou a Secretaria da Educação em um comunicado. A suspensão das aulas afeta cerca de 700.000 estudantes.

Como se proteger do calor

Beba bastante líquido;

De acordo com suas possibilidades, lave rosto, nuca, braços e mãos; tome uma ducha fria;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Sempre que possível, evite sair no período entre 10h e 16h. Prefira sair de manhãzinha ou ao entardecer;

Use filtro solar, sempre. Aplique-o novamente após algumas horas ou quando transpirar muito. Evite ficar exposto ao sol, procure caminhar pela sombra;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Prefira uma alimentação leve com frutas, legumes e saladas. Faça refeições leves com intervalos menores entre elas;

Dentro de casa ou no trabalho, abra janelas e portas, deixando o ar circular. Feche cortinas e persianas para bloquear o sol;

Não permaneça em veículos estacionados no Sol. Ao entrar em um carro que ficou parado sob o Sol, abra primeiro portas e janelas para o ar circular;

Preste atenção aos mais suscetíveis ao calor: bebês, crianças, idosos, portadores de doenças crônicas e/ou que tomam medicamentos de uso contínuo.

Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Com Estadão Conteúdo