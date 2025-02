(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos não tem a autoridade legal para destituir um membro do Conselho de Diretores do Federal Reserve, disse o chair do Fed, Jerome Powell, nesta terça-feira.

A declaração de Powell foi feita em resposta a uma pergunta de um parlamentar democrata durante seu depoimento perante o comitê bancário do Senado dos EUA.

(Por Dan Burns)