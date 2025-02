Presidente do Fed de Cleveland diz ver necessidade de manter juros estáveis por algum tempo

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta terça-feira que a necessidade de fazer com que a inflação retorne à meta de 2% manterá a política monetária estável por enquanto.

"Dadas as condições econômicas atuais, provavelmente será apropriado manter a taxa de juros estável por algum tempo", disse Hammack no texto de um discurso preparado para ser proferido em um evento em Lexington, no Estado do Kentucky.

"Uma abordagem paciente nos permitirá avaliar a saúde do mercado de trabalho, se a inflação está retornando a 2% de forma sustentada e como a economia está se comportando no atual ambiente de juros", disse ela, observando que a orientação geral da política monetária está "bem posicionada" para responder às mudanças na economia.

Hammack falou pouco antes dos dois dias de depoimento do chair do Fed, Jerome Powell, perante o Congresso dos Estados Unidos.

Depois de reduzir os juros em um ponto percentual acumulado para a faixa de 4,25% a 4,50% no ano passado, o Fed manteve a taxa inalterada em sua reunião de janeiro em meio a uma incerteza considerável sobre o futuro da economia com o retorno de Donald Trump à Presidência.

Trump tem prometido atingir parceiros comerciais com tarifas e deportar imigrantes sem documentação. Em geral, economistas acreditam que essas medidas aumentarão a inflação e complicarão o trabalho do Fed, e as autoridades têm hesitado em fornecer muitas orientações sobre a perspectiva de futuros cortes.

Hammack disse que o retorno da inflação para a meta de 2% é "fundamental" e que o principal desafio do Fed é reduzir as pressões dos preços sem prejudicar um mercado de trabalho que, de outra forma, é forte. Ela também observou que as evidências atuais sugerem que a política monetária está "modestamente restritiva".

"Dado o histórico recente de inflação elevada, os riscos para as perspectivas de inflação parecem inclinados para o lado positivo, o que poderia atrasar o retorno a (meta de) 2%", disse ela. Hammack, que entrou para o Fed no ano passado, discordou do corte de juros em dezembro.

Ela disse que reservará um tempo para fazer um balanço das políticas do novo governo.

"Há incerteza quanto às possíveis políticas governamentais que podem ser implementadas no curto prazo, e há uma incerteza considerável quanto aos seus efeitos", disse ela. "Tomando o caso das tarifas como exemplo, é apropriado que a política monetária seja paciente na avaliação de seus efeitos finais."

(Por Michael S. Derby)