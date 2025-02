Prefeito de Rio Branco nomeia mulher para ser sua chefe de gabinete

O prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom (PL) nomeou a mulher Kelen Rejane Nunes Bocalom para exercer o cargo de chefe de gabinete.

O que aconteceu

Nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (11). Kelen Rejane Nunes Bocalom assumiu o cargo de chefe de gabinete do marido nesta segunda-feira (10).

Salário da chefia de gabinete é de R$ 28,5 mil e foi reajustado por Bocalom. No dia 20 de dezembro, o prefeito, que foi reeleito, sancionou o aumento, passando o salário de R$ 15,1 mil para R$ 28,5 mil.

Aumento foi suspenso pela 1ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco. O juiz Marlon Martins Machado considerou o reajuste em menos de 180 dias do final do mandato inconstitucional.

O UOL tentou contato com a Prefeitura de Rio Branco para posicionamento . Até a publicação desta reportagem, não houve resposta. O espaço segue aberto.

Casal 'turistou' após a posse de Tião na Prefeitura. Eles se casaram no dia 29 de dezembro. Após a posse como prefeito, os dois fizeram uma viagem de lua de mel por cidades turísticas do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná, como Paraty (RJ) e Aparecida do Norte (SP).

Cargos de confiança

A legislação permite que familiares assumam cargos políticos, mas com ressalvas. Segundo o STF, as nomeações não podem ter desvio de finalidade. Isso significa que os nomeados devem ser qualificados e não podem ocupar cargos apenas por causa de laços familiares.